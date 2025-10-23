Հոկտեմբերի 23-ի ՀՀ ԱԺ հերթական նիստում շարունակվել է Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի անդամի ընտրության հարցի քննարկումը:
Մտքերի փոխանակության ընթացքում, մասնավորապես, պատգամավոր Գեղամ Նազարյանն ընդգծել է, որ ջրի, կոյուղու հետ կապված խնդիրներ առաջանալու դեպքում քաղաքացին մնում է միայնակ. թաղապետարանի ներկայացուցիչները նշում են, որ դա իրենց գործառույթը չէ, իսկ «Վեոլիա Ջուր» ընկերության հետ քաղաքացին առնչվում է միայն կամ ինքնապատասխանիչի կամ օպերատորի հետ հաղորդակցվելով: Նա անդրադարձել է պարբերաբար փողոցները ողողող կոյուղաջրերի խնդրին, համակարգի արդիականացմանը, նոր բաժանորդ դառնալու գործընթացի բարդություններին, խողովակների փոփոխմանը, թողունակությանը, ջրի որակի պատշաճ ապահովմանն ու վերահսկմանը, ջրանջատումներին:
Հարցուպատասխանի ձեւաչափում իշխող եւ ընդդիմադիր խմբակցությունների պատգամավորներն անդրադարձել են նաեւ ներքաղաքական խնդիրներին:
Եզրափակիչ ելույթում թեկնածու Կամո Սարգսյանն անդրադարձել է հնչեցրած հարցադրումներին՝ ներկայացնելով պարզաբանումներ: