ՀՀ ԱԺ հերթական նիստում հոկտեմբերի 22-ին քննարկվել է Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի անդամի ընտրության հարցը:
ՀՀ կառավարությունը Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի անդամի թափուր պաշտոնում առաջադրել է Կամո Սարգսյանի թեկնածությունը:
Թեկնածուի կենսագրությունն ու աշխատանքային գործունեությունը հակիրճ ներկայացրել է ՀՀ տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ Արմեն Սիմոնյանը:
Կամո Սարգսյանը շնորհակալություն է հայտնել իր թեկնածությունն առաջադրելու համար՝ նշելով, որ վստահությունը ոգեւորող եւ պարտավորեցնող է: 2019 թվականին Ազգային ժողովի կողմից վերջինս արդեն ընտրվել էր Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի անդամ, ուստի իր ելույթում թեկնածուն համառոտ անդրադարձել է նախորդ պաշտոնավարման ընթացքում իր գործունեությանը: Նա խոսել է Հայաստանում ջրային ոլորտի զարգացման, ջրային ռեսուրսների կառավարման եւ կարգավորմանն ուղղված աշխատանքների մասին: Ջրային խնդիրների լուծմանն ուղղված աշխատանքներում կարեւորվել է չհաշվառվող ջրօգտագործման եւ այլ կորուստների կրճատման, կլիմայի փոփոխությունների նկատմամբ դիմադրողականության բարձրացման անհրաժեշտությունը:
Թեկնածուն պատասխանել է պատգամավորների հարցերին՝ անդրադառնալով 24-ժամյա ջրամատակարարման կրճատման դեպքերին, ջրային ոլորտում իրականացվող ներդրումներին եւ այլ խնդիրների:
Հարցի քննարկումը կշարունակվի հոկտեմբերի 23-ի ՀՀ ԱԺ հերթական նիստում:
Վերջին նիստում «ԱԺ կանոնակարգ» օրենքի համաձայն՝ պատգամավորները հարցերով դիմում են ՀՀ վարչապետին եւ Կառավարության անդամներին: