Նախագծով առաջարկվում է Ներքին գործերի նախարարության ենթակայությամբ գործող տեխնիկական անվտանգության պետական ոչ առեւտրային կազմակերպության լուծարման համար ստեղծել իրավական հիմք: Այս մասին ասել է ՀՀ ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արմեն Մկրտչյանն ԱԺ պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի՝ հոկտեմբերի 22-ի արտահերթ նիստում: Երկրորդ ընթերցմամբ քննարկվել են «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» օրենքում առաջարկվող փոփոխությունները:
Արմեն Մկրտչյանն ընդգծել է, որ առաջինից երկրորդ ընթերցում ընկած ժամանակահատվածում առաջարկներ չեն եղել:
Հանձնաժողովի անդամ Արտյոմ Մեհրաբյանը հարակից զեկույցում կոչ է արել կողմ քվեարկել օրինագծին:
Հանձնաժողովը հարցի առնչությամբ դրական եզրակացություն է ներկայացրել: