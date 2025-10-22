Փոփոխություններ եւ լրացումներ են առաջարկվում «ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին» օրենքում՝ սահմանելով հարկաբյուջետային հատուկ ռիսկերի նյութականացման, գնահատման եւ կառավարման, դրանց վերաբերյալ տեղեկատվության հրապարակայնությունն ապահովող դրույթներ:
Այս մասին ասել է ՀՀ ֆինանսների նախարարի տեղակալ Ավագ Ավանեսյանը հոկտեմբերի 22-ին գումարված ԱԺ հերթական նիստի ժամանակ:
Նրա խոսքով ներկայումս ՀՀ օրենսդրական դաշտում չկան սահմանված իրավական հիմքեր եւ պահանջներ հարկաբյուջետային հատուկ ռիսկերի բացահայտման, նյութականացման եւ դրանց վերաբերյալ հաշվետվությունների ներկայացման հետ կապված: Վերջիններիս բացակայությունը ստեղծում է ռիսկեր գործառույթի շարունակականության եւ ինստիտուցիոնալացման տեսանկյունից: Միաժամանակ, «Պետություն-մասնավոր գործընկերության մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված պետություն-մասնավոր գործընկերության (ՊՄԳ) պայմանագրերի շրջանակում մասնավոր գործընկերոջ կողմից հանրային գործընկերոջը վճարվում են որոշակի փոխհատուցումներ, տույժեր եւ տուգանքներ ու այլ վճարներ, որոնք ներառված չեն պետական բյուջեի եկամուտների աղբյուրները սահմանող հոդվածներում:
Առաջարկվում է օրենքում սահմանել, որ պայմանական պարտավորություններ առաջացնող պայմանագրերը եւ դրանցում կատարվող փոփոխությունները ենթակա են նախնական գնահատման լիազորված մարմնի կողմից, ինչպես նաեւ հստակեցնել, որ պայմանական պարտավորություններ առաջացնող պայմանագրերը եւ դրանցում կատարվող փոփոխությունները նույնպես ենթակա են պարտադիր գրանցման պետական լիազորված մարմնում: Միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի հարկաբյուջետային քաղաքականությունը եւ Կառավարության բյուջետային ուղերձը շարադրող դրույթներում ավելացնել հարկաբյուջետային հատուկ ռիսկերին առնչվող տեղեկատվությունները: Օրենքի՝ պետական բյուջեի եւ համայնքների բյուջեների եկամուտների աղբյուրները սահմանող հոդվածներում նախատեսվում է ներառել «Պետություն-մասնավոր գործընկերության մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված ՊՄԳ պայմանագրերի շրջանակներում մասնավոր գործընկերոջ կողմից հանրային գործընկերոջը վճարվող փոխհատուցումները, տույժերն ու տուգանքները եւ այլ վճարները: