Ազգային ժողովը հոկտեմբերի 22-ի նիստում երկրորդ ընթերցմամբ քննարկել է մի շարք նախագծեր:
ՀՀ արդարադատության նախարարի տեղակալ Տիգրան Դադունցը ներկայացրել է ««Հաշտարարության մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին» եւ կից ներկայացված օրինագծերի փաթեթը:
Առաջարկվում է ավելի կատարելագործել առցանց հաշտարարության կիրառումը: Առցանց հաշտարարության դեպքում կողմերը կարող են հաշտարարությունն էլեկտրոնային եղանակով ստորագրել:
Տիգրան Դադունցի տեղեկացմամբ առաջին ընթերցումից հետո Կառավարությունը ներկայացրել է մի շարք առաջարկներ: Հստակեցվել է, որ պարտադիր հաշտարարությունը կարող է կիրառվել ոչ միայն ընտանեկան վեճերի հետեւանքով ծագած հարցերի լուծման դեպքում, այլ նաեւ՝ եթե անհրաժեշտություն է առաջանում դրանցում փոփոխություններ կատարել, օրինակ՝ կապված երեխայի բնակության վայրի կամ ալիմենտի չափի հետ: Հաջորդ առաջարկով նախատեսվում է հնարավորություն տալ հաշտարարներին ստուգել կողմերի անվճարունակության վերաբերյալ հայտարարագրերի հավաստիությունը: Նաեւ ընդլայնվել է առցանց հաշտարարության կիրառման հնարավորությունը:
Հիմնական փոփոխությունները՝ այստեղ:
Հարակից զեկույցում, Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանը ներկայացրել է փաթեթի վերաբերյալ հանձնաժողովի դրական եզրակացությունը? Պատգամավորը խոսել է ժամանակակից տեխնիկական միջոցների կիրառմամբ, մասնավորապես՝ առցանց եղանակով հաշտարարության իրականացման կարեւորության մասին:
Քննարկվել է նաեւ ««Արդարադատության ակադեմիայի մասին» օրենքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը:
ՀՀ արդարադատության նախարարի տեղակալ Տիգրան Դադունցի խոսքով առաջարկվում է Արդարադատության ակադեմիայիում ուսուցում անցնող ունկնդիրներին չվճարել կրթաթոշակ, չիրականացնել ծախսերի հատուցում՝ նպատակ ունենալով խնայել պետական բյուջեի միջոցները:
Զեկուցողի խոսքով գործընթացն անհրաժեշտության դեպքում հնարավոր կլինի կազմակերպել առցանց ձեւաչափով:
Նշվել է, որ առաջինից երկրորդ ընթերցում առաջարկներ չեն ներկայացվել:
Հիմնական փոփոխությունները՝ այստեղ:
Գլխադասային՝ Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի դրական եզրակացությունը ներկայացրել է հանձնաժողովի անդամ Ալխաս Ղազարյանը:
Հաջորդիվ քննարկվել է մարդու իրավունքների լիազորությունների ընդլայնմանը վերաբերող նախագիծը, որի հեղինակն է «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության պատգամավոր Ռուստամ Բաքոյանը:
ԱԺ մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի դրական եզրակացությունը ««Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» ՀՀ սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» օրինագծի վերաբերյալ ներկայացրել է հանձնաժողովի անդամ Մարինա Ղազարյանը:
Կառավարությունը եւս հավանության է արժանացրել նախագիծը: Այն ներկայացրել է ՀՀ արդարադատության նախարարի տեղակալ Տիգրան Դադունցը: Նա նշել է, որ գործադիրը ներկայացրել է առաջարկներ, որոնք ներառվել են նախագծում:
Հիմնական կարգավորումները՝ այստեղ:
«Պետական գույքի մասնավորեցման 2017-2020 թվականների ծրագրի կատարման 2024 թվականի տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» օրենքի նախագիծը ներկայացրել է ՀՀ տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախագահ Առնակ Ավետիսյանը: Նշվել է, որ հաշվետու ժամանակահատվածում ծրագրից հանվել է «Արտակարգ իրավիճակների օդանավակայան» ՓԲԸ-ն:
Հարակից զեկուցմամբ հանդես է եկել Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Նարեկ Ղահրամանյանը: Նա ներկայացրել է նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի դրական եզրակացությունը:
Նպատակ ունենալով ձեւավորել գույքի կառավարման արդյունավետ, թափանցիկ եւ հաշվետվողական համակարգ՝ գործադիրը փոփոխություններ է կատարում «Պետական ոչ առեւտրային կազմակերպությունների մասին» օրենքում եւ կից օրինագծերի փաթեթում:
ՀՀ տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախագահ Առնակ Ավետիսյանի խոսքով առաջինից երկրորդ ընթերցում ընկած ժամանակահատվածում Կառավարության առաջարկությամբ նախագծերի փաթեթում կատարվել են որոշակի փոփոխություններ:
Հիմնական փոփոխությունները՝ այստեղ:
Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի դրական եզրակացությունը ներկայացրել է հանձնաժողովի անդամ Կարեն Համբարձումյանը:
Երկրորդ ընթերցմամբ է քննարկվել նաեւ ««Պետական գույքի մասնավորեցման 2017-2020 թվականների ծրագրի մասինե»օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը : Առաջարկվում է մասնավորեցման ծրագրի ցանկում ավելացնել «Ռիփաբլիք Պլազա» ԲԲԸ-ն:
Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի դրական եզրակացությունը ներկայացրել է հանձնաժողովի անդամ Հայկ Ցիրունյանը:
«Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը ներկայացրել է ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Էդգար Զաքարյանը:
Նախագծի ընդունմամբ կկանոնակարգվեն պետական կամ ենթակա պետական մարմիններին հանձնված պետության եւ համայնքների սեփականությանը պատկանող հողերի՝ տվյալ դեպքում՝ գյուղատնտեսական նշանակության հողերի, ներդրումային ծրագրերի իրականացման նպատակով երկարաժամկետ վարձակալության տրամադրման գործընթացները:
Հիմնական կարգավորումները՝ այստեղ:
Գլխադասային՝ ԱԺ տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության եւ շրջակա միջավայրի պահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի դրական եզրակացությունը ներկայացրել է հանձնաժողովի անդամ Միքայել Թումասյանը:
ՀՀ առողջապահության նախարարի առաջին տեղակալ Լենա Նանուշյանի ներկայացմամբ քննարկվել է ««Բնակչության բժշկական օգնության եւ սպասարկման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը:
Հիմնական կարգավորումները՝ այստեղ:
Հարակից զեկուցող, Առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հռիփսիմե Հունանյանը բարձրաձայնել է հանձնաժողովի դրական եզրակացությունն օրինագծի վերաբերյալ:
ՀՀ ֆինանսների նախարարի տեղակալ Ավագ Ավանեսյանը քննարկման է ներկայացրել «Գնումների մասին» օրենքում առաջարկվող փոփոխությունները:
Հիմնական կարգավորումները՝ այստեղ:
Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Սերգեյ Բագրատյանը բարձրաձայնել է նախաձեռնության վերաբերյալ գլխադասային հանձնաժողովի դրական եզրակացությունը:
Պատգամավորները քվեարկել են հերթական նիստերի ընթացքում քննարկված օրենսդրական
նախաձեռնությունները: