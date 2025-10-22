National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
22.10.2025
Խորհրդարանը մի շարք նախագծեր քննարկել է երկրորդ ընթերցմամբ
1 / 1

Ազգային ժողովը հոկտեմբերի 22-ի նիստում երկրորդ ընթերցմամբ քննարկել է մի շարք նախագծեր:

ՀՀ արդարադատության նախարարի տեղակալ Տիգրան Դադունցը ներկայացրել է ««Հաշտարարության մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին» եւ կից ներկայացված օրինագծերի փաթեթը:

Առաջարկվում է ավելի կատարելագործել առցանց հաշտարարության կիրառումը: Առցանց հաշտարարության դեպքում կողմերը կարող են հաշտարարությունն էլեկտրոնային եղանակով ստորագրել:

Տիգրան Դադունցի տեղեկացմամբ առաջին ընթերցումից հետո Կառավարությունը ներկայացրել է մի շարք առաջարկներ: Հստակեցվել է, որ պարտադիր հաշտարարությունը կարող է կիրառվել ոչ միայն ընտանեկան վեճերի հետեւանքով ծագած հարցերի լուծման դեպքում, այլ նաեւ՝ եթե անհրաժեշտություն է առաջանում դրանցում փոփոխություններ կատարել, օրինակ՝ կապված երեխայի բնակության վայրի կամ ալիմենտի չափի հետ: Հաջորդ առաջարկով նախատեսվում է հնարավորություն տալ հաշտարարներին ստուգել կողմերի անվճարունակության վերաբերյալ հայտարարագրերի հավաստիությունը: Նաեւ ընդլայնվել է առցանց հաշտարարության կիրառման հնարավորությունը:

Հիմնական փոփոխությունները՝ այստեղ:

Հարակից զեկույցում, Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանը ներկայացրել է փաթեթի վերաբերյալ հանձնաժողովի դրական եզրակացությունը? Պատգամավորը խոսել է ժամանակակից տեխնիկական միջոցների կիրառմամբ, մասնավորապես՝ առցանց եղանակով հաշտարարության իրականացման կարեւորության մասին:

Քննարկվել է նաեւ ««Արդարադատության ակադեմիայի մասին» օրենքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը:

ՀՀ արդարադատության նախարարի տեղակալ Տիգրան Դադունցի խոսքով առաջարկվում է Արդարադատության ակադեմիայիում ուսուցում անցնող ունկնդիրներին չվճարել կրթաթոշակ, չիրականացնել ծախսերի հատուցում՝ նպատակ ունենալով խնայել պետական բյուջեի միջոցները:

Զեկուցողի խոսքով գործընթացն անհրաժեշտության դեպքում հնարավոր կլինի կազմակերպել առցանց ձեւաչափով:

Նշվել է, որ առաջինից երկրորդ ընթերցում առաջարկներ չեն ներկայացվել:

Հիմնական փոփոխությունները՝ այստեղ:

Գլխադասային՝ Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի դրական եզրակացությունը ներկայացրել է հանձնաժողովի անդամ Ալխաս Ղազարյանը:

Հաջորդիվ քննարկվել է մարդու իրավունքների լիազորությունների ընդլայնմանը վերաբերող նախագիծը, որի հեղինակն է «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության պատգամավոր Ռուստամ Բաքոյանը:

ԱԺ մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի դրական եզրակացությունը ««Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» ՀՀ սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» օրինագծի վերաբերյալ ներկայացրել է հանձնաժողովի անդամ Մարինա Ղազարյանը:

Կառավարությունը եւս հավանության է արժանացրել նախագիծը: Այն ներկայացրել է ՀՀ արդարադատության նախարարի տեղակալ Տիգրան Դադունցը: Նա նշել է, որ գործադիրը ներկայացրել է առաջարկներ, որոնք ներառվել են նախագծում:

Հիմնական կարգավորումները՝ այստեղ:

«Պետական գույքի մասնավորեցման 2017-2020 թվականների ծրագրի կատարման 2024 թվականի տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» օրենքի նախագիծը ներկայացրել է ՀՀ տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախագահ Առնակ Ավետիսյանը: Նշվել է, որ հաշվետու ժամանակահատվածում ծրագրից հանվել է «Արտակարգ իրավիճակների օդանավակայան» ՓԲԸ-ն:

Հարակից զեկուցմամբ հանդես է եկել Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Նարեկ Ղահրամանյանը: Նա ներկայացրել է նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի դրական եզրակացությունը:

Նպատակ ունենալով ձեւավորել գույքի կառավարման արդյունավետ, թափանցիկ եւ հաշվետվողական համակարգ՝ գործադիրը փոփոխություններ է կատարում «Պետական ոչ առեւտրային կազմակերպությունների մասին» օրենքում եւ կից օրինագծերի փաթեթում:

ՀՀ տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախագահ Առնակ Ավետիսյանի խոսքով առաջինից երկրորդ ընթերցում ընկած ժամանակահատվածում Կառավարության առաջարկությամբ նախագծերի փաթեթում կատարվել են որոշակի փոփոխություններ:

Հիմնական փոփոխությունները՝ այստեղ:

Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի դրական եզրակացությունը ներկայացրել է հանձնաժողովի անդամ Կարեն Համբարձումյանը:

Երկրորդ ընթերցմամբ է քննարկվել նաեւ ««Պետական գույքի մասնավորեցման 2017-2020 թվականների ծրագրի մասինե»օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը : Առաջարկվում է մասնավորեցման ծրագրի ցանկում ավելացնել «Ռիփաբլիք Պլազա» ԲԲԸ-ն:

Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի դրական եզրակացությունը ներկայացրել է հանձնաժողովի անդամ Հայկ Ցիրունյանը:

«Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը ներկայացրել է ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Էդգար Զաքարյանը:

Նախագծի ընդունմամբ կկանոնակարգվեն պետական կամ ենթակա պետական մարմիններին հանձնված պետության եւ համայնքների սեփականությանը պատկանող հողերի՝ տվյալ դեպքում՝ գյուղատնտեսական նշանակության հողերի, ներդրումային ծրագրերի իրականացման նպատակով երկարաժամկետ վարձակալության տրամադրման գործընթացները:

Հիմնական կարգավորումները՝ այստեղ:

Գլխադասային՝ ԱԺ տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության եւ շրջակա միջավայրի պահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի դրական եզրակացությունը ներկայացրել է հանձնաժողովի անդամ Միքայել Թումասյանը:

ՀՀ առողջապահության նախարարի առաջին տեղակալ Լենա Նանուշյանի ներկայացմամբ քննարկվել է ««Բնակչության բժշկական օգնության եւ սպասարկման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը:

Հիմնական կարգավորումները՝ այստեղ:

Հարակից զեկուցող, Առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հռիփսիմե Հունանյանը բարձրաձայնել է հանձնաժողովի դրական եզրակացությունն օրինագծի վերաբերյալ:

ՀՀ ֆինանսների նախարարի տեղակալ Ավագ Ավանեսյանը քննարկման է ներկայացրել «Գնումների մասին» օրենքում առաջարկվող փոփոխությունները:

Հիմնական կարգավորումները՝ այստեղ:

Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Սերգեյ Բագրատյանը բարձրաձայնել է նախաձեռնության վերաբերյալ գլխադասային հանձնաժողովի դրական եզրակացությունը:

Պատգամավորները քվեարկել են հերթական նիստերի ընթացքում քննարկված օրենսդրական նախաձեռնությունները:

22.10.2025
Կսահմանվեն հարկաբյուջետային հատուկ ռիսկերի նյութականացման, գնահատման եւ կառավարման, դրանց վերաբերյալ տեղեկատվության հրապարակայնությունն ապահովող դրույթներ
Փոփոխություններ եւ լրացումներ են առաջարկվում «ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին» օրենքում՝ սահմանելով հարկաբյուջետային հատուկ ռիսկերի նյութականացման, գնահատման եւ կառավարման, դրանց վերաբերյալ տեղեկատվության հրապարակայնությունն ապահովող դրույթներ: Այս մասին ասել է ՀՀ ֆինանսների նախարարի տեղակալ Ավագ Ավա...
22.10.2025
Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստ. ուղիղ հեռարձակում
Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակումը:...
22.10.2025
Պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստ. ուղիղ հեռարձակում
Պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակումը:...
22.10.2025
Հերթական նիստերի ավարտից անմիջապես հետո կգումարվի ԱԺ արտահերթ նիստ
Ազգային ժողովի խորհուրդը հոկտեմբերի 22-ին գումարել է արտահերթ նիստ: Այն վարել է ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը: Խորհուրդը քննարկել եւ համաձայնություն է տվել 2025 թվականի հոկտեմբերի 21-ին գումարված հերթական նիստերի ավարտից անմիջապես հետո, նախաձեռնողի սահմանած օրակարգով եւ ժամկետում, Ազգային ժողովի արտահեր...
22.10.2025
Արդիականացվում է «Պետական պարտքի մասին» օրենքը
Օրենսդրական նախաձեռնության  ընդունման նպատակը  պետական պարտքի ոլորտի կարգավորման արդիական համակարգի ապահովումն է՝ միջազգային ֆինանսական կառույցների կողմից կիրառվող չափանիշներին համահունչ, ինչպես նաեւ նորմատիվ իրավական կարգավորմամբ գործնականում առաջացած եւ օրենսդրական կարգավորում պահանջող հ...
22.10.2025
Առաջարկվում է օրենքից հանել վերարտադրողականության օժանդակ տեխնոլոգիաներից օգտվելու իրավունքի համար նախատեսված սահմանափակումները
Փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտությունը բխում է Սահմանադրական դատարանի որոշման կատարման անհրաժեշտությամբ: Համաձայն այդ որոշման՝ «Մարդու վերարտադրողական առողջության եւ վերարտադրողական իրավունքների մասին» օրենքի 12-րդ հոդվածի համապատասխան կետերով մարդու՝ վերարտադրողական օժանդակ տեխնոլոգիաների...
22.10.2025
ՀՀ ԱԺ նախագահի գլխավորած պատվիրակությունը մասնակցել է Միջխորհրդարանական միության 151-րդ վեհաժողովի աշխատանքներին
Շվեյցարիայում կայացել է Միջխորհրդարանական միության 151-րդ վեհաժողովը: Ժնեւ էր մեկնել ՀՀ ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանի գլխավորած պատվիրակությունը: Ելույթ հեղինակավոր կառույցում, հանդիպումներ խորհրդարանական մակարդակում: Մանրամասները՝ տեսանյութում:...
22.10.2025
ՀՀ ԱԺ աշխատակազմի ղեկավար-գլխավոր քարտուղարը Ժնեւում հանդիպել է Վրաստանի խորհրդարանի իր գործընկերոջը
ՀՀ Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար-գլխավոր քարտուղար Դավիթ Առաքելյանը Ժնեւում անցկացվող Միջխորհրդարանական միության Գլխավոր քարտուղարների ասոցիացիայի նիստի շրջանակում հանդիպել է Վրաստանի խորհրդարանի գլխավոր քարտուղար Կախա Օքրոջանաշվիլիի հետ: Դավիթ Առաքելյանը եւ Կախա Օքրոջանաշվիլին անդրադարձել...
Տեղեկատվության ազատության պատասխանատու Տիգրան Հակոբյան