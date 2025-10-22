Շվեյցարիայում կայացել է Միջխորհրդարանական միության 151-րդ վեհաժողովը: Ժնեւ էր մեկնել ՀՀ ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանի գլխավորած պատվիրակությունը: Ելույթ հեղինակավոր կառույցում, հանդիպումներ խորհրդարանական մակարդակում:
Մանրամասները՝ տեսանյութում:
22.10.2025
ՀՀ ԱԺ նախագահի գլխավորած պատվիրակությունը մասնակցել է Միջխորհրդարանական միության 151-րդ վեհաժողովի աշխատանքներին
22.10.2025
Կսահմանվեն հարկաբյուջետային հատուկ ռիսկերի նյութականացման, գնահատման եւ կառավարման, դրանց վերաբերյալ տեղեկատվության հրապարակայնությունն ապահովող դրույթներ
Փոփոխություններ եւ լրացումներ են առաջարկվում «ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին» օրենքում՝ սահմանելով հարկաբյուջետային հատուկ ռիսկերի նյութականացման, գնահատման եւ կառավարման, դրանց վերաբերյալ տեղեկատվության հրապարակայնությունն ապահովող դրույթներ: Այս մասին ասել է ՀՀ ֆինանսների նախարարի տեղակալ Ավագ Ավա...
22.10.2025
Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստ. ուղիղ հեռարձակում
Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակումը:...
22.10.2025
Պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստ. ուղիղ հեռարձակում
Պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակումը:...
22.10.2025
Խորհրդարանը մի շարք նախագծեր քննարկել է երկրորդ ընթերցմամբ
Ազգային ժողովը հոկտեմբերի 22-ի նիստում երկրորդ ընթերցմամբ քննարկել է մի շարք նախագծեր: ՀՀ արդարադատության նախարարի տեղակալ Տիգրան Դադունցը ներկայացրել է ««Հաշտարարության մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին» եւ կից ներկայացված օրինագծերի փաթեթը: Առաջարկվում է ավելի կատարելագ...
22.10.2025
Հերթական նիստերի ավարտից անմիջապես հետո կգումարվի ԱԺ արտահերթ նիստ
Ազգային ժողովի խորհուրդը հոկտեմբերի 22-ին գումարել է արտահերթ նիստ: Այն վարել է ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը: Խորհուրդը քննարկել եւ համաձայնություն է տվել 2025 թվականի հոկտեմբերի 21-ին գումարված հերթական նիստերի ավարտից անմիջապես հետո, նախաձեռնողի սահմանած օրակարգով եւ ժամկետում, Ազգային ժողովի արտահեր...
22.10.2025
Արդիականացվում է «Պետական պարտքի մասին» օրենքը
Օրենսդրական նախաձեռնության ընդունման նպատակը պետական պարտքի ոլորտի կարգավորման արդիական համակարգի ապահովումն է՝ միջազգային ֆինանսական կառույցների կողմից կիրառվող չափանիշներին համահունչ, ինչպես նաեւ նորմատիվ իրավական կարգավորմամբ գործնականում առաջացած եւ օրենսդրական կարգավորում պահանջող հ...
22.10.2025
Առաջարկվում է օրենքից հանել վերարտադրողականության օժանդակ տեխնոլոգիաներից օգտվելու իրավունքի համար նախատեսված սահմանափակումները
Փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտությունը բխում է Սահմանադրական դատարանի որոշման կատարման անհրաժեշտությամբ: Համաձայն այդ որոշման՝ «Մարդու վերարտադրողական առողջության եւ վերարտադրողական իրավունքների մասին» օրենքի 12-րդ հոդվածի համապատասխան կետերով մարդու՝ վերարտադրողական օժանդակ տեխնոլոգիաների...
22.10.2025
ՀՀ ԱԺ աշխատակազմի ղեկավար-գլխավոր քարտուղարը Ժնեւում հանդիպել է Վրաստանի խորհրդարանի իր գործընկերոջը
ՀՀ Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար-գլխավոր քարտուղար Դավիթ Առաքելյանը Ժնեւում անցկացվող Միջխորհրդարանական միության Գլխավոր քարտուղարների ասոցիացիայի նիստի շրջանակում հանդիպել է Վրաստանի խորհրդարանի գլխավոր քարտուղար Կախա Օքրոջանաշվիլիի հետ: Դավիթ Առաքելյանը եւ Կախա Օքրոջանաշվիլին անդրադարձել...