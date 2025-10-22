ՀՀ Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար-գլխավոր քարտուղար Դավիթ Առաքելյանը Ժնեւում անցկացվող Միջխորհրդարանական միության Գլխավոր քարտուղարների ասոցիացիայի նիստի շրջանակում հանդիպել է Վրաստանի խորհրդարանի գլխավոր քարտուղար Կախա Օքրոջանաշվիլիի հետ:
Դավիթ Առաքելյանը եւ Կախա Օքրոջանաշվիլին անդրադարձել են աշխատակազմերի ստորաբաժանումների տարբեր ձեւաչափերով համագործակցության հնարավորություններին, խորհրդարանական գործունեության ապահովմանն ուղղված աշխատանքներին: Կարեւորվել են աշխատակազմերի կարողությունների շարունակական զարգացմանն ուղղված ծրագրերի իրականացումն ու փորձի փոխանակումը, աշխատակազմերի տարբեր ստորաբաժանումների միջեւ անմիջական շփումները: