|
Արխիվ
|
21.10.2025
ԱԺ մշտական հանձնաժողովը նիստ կգումարի
21.10.2025
«Պետական տուրքի եւ պետական տուրքի համար կիրառված տույժերի համաներման մասին» օրենքի նախագիծը քննարկվել է առաջին ընթերցմամբ
«Պետական տուրքի մասին» օրենքի՝ 2015-2019 թվականներին գործող խմբագրմամբ սահմանված են եղել ֆիզիկական անձանց կողմից մարդատար-տաքսի մեկ ավտոմոբիլով ուղեւորափոխադրումների իրականացման լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակի համար պետական տուրքի դրույքաչափերը՝ ամսական, եռամսյակային եւ տարեկան տուրքերի ձ...
21.10.2025
Հերիքնազ Տիգրանյանը հանդիպել է «Ագաթ» հաշմանդամություն ունեցող կանանց իրավունքների պաշտպանության կենտրոն ՀԿ-ի անդամների հետ
Հայաստանն ընդունել է «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» օրենքը, որով ամրագրվել են անկախ կյանքի կենտրոնների, անձնական օգնականի ինստիտուտի մասին դրույթները. ասել է ՀՀ ԱԺ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հերիքնազ Տիգրանյանը՝ հոկտեմբերի 21-ին «Ագաթ» հա...
21.10.2025
Դատավորին եւ ԲԴԽ անդամին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու եւ մի շարք այլ որոշումներ կընդունվեն ԲԴԽ անդամների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությամբ
««ՀՀ դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» օրենքի նախագծով առաջարկվում է օրենքի 94-րդ հոդվածի 6-րդ մասի «նիստին մասնակցող խորհրդի անդամների ձայների մեծամասնությամբ, եթե որոշմանը կողմ է քվեարկել խորհրդի անդամների ընդհանուր թվի առնվազն կեսը» բառերը փոխարինել «Բարձրագո...
21.10.2025
Բյուջետային քննարկումների ժամկետացանկ
Ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովներում եւ դրանց համատեղ նիստերում «ՀՀ 2026 թ. պետական բյուջեի մասին» օրենքի նախագծի նախնական քննարկումների անցկացման, առաջարկների ներկայացման եւ կառավարության կողմից փոփոխություններ կատարելու ժամկետացանկ: ...
21.10.2025
Նախագծեր՝ քննարկված երկրորդ ընթերցման ընթացակարգով
ՀՀ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալի ժամանակավոր պաշտոնակատար Տաթեւիկ Ստեփանյանը քննարկման է ներկայացրել «ՀՀ ընտանեկան օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մաuին» եւ կից նախագծերի օրենսդրական փաթեթը: Հարցը մանրամասն քննարկվել է խորհրդարանական լսումների ընթացքում: Առաջի...
21.10.2025
Քննարկվել է «Տեսալսողական մեդիայի մասին» օրենքում նախատեսվող փոփոխությունը
«Տեսալսողական մեդիայի մասին» օրենքում փոփոխությամբ առաջարկվում է սահմանել, որ հանրային հեռարձակողների թիվը չի կարող պակաս լինել երկուսից: Նախաձեռնության հեղինակներն են ԱԺ «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության պատգամավորներ Թագուհի Ղազարյանը եւ Սիսակ Գաբրիելյանը: Թագուհի Ղազարյանի խոսքով այս պահին հ...
21.10.2025
ՀՀ ԱԺ աշխատակազմի ղեկավար-գլխավոր քարտուղարը Ժնեւում մասնակցել է Միջխորհրդարանական միության Գլխավոր քարտուղարների ասոցիացիայի նիստին
ՀՀ ԱԺ աշխատակազմի ղեկավար-գլխավոր քարտուղար Դավիթ Առաքելյանը Ժնեւում մասնակցել է Միջխորհրդարանական միության Գլխավոր քարտուղարների ասոցիացիայի նիստին: Քննարկման առանցքում են եղել անվտանգությանը, հաղորդակցությանը, նորարարություններին եւ ինստիտուցիոնալ պատրաստվածությանը վերաբերող թեմաները: Ըն...
21.10.2025
Նախագծերի փաթեթով առաջարկվում է հիպոտեկի բազմակողմ պայմանագրի կնքման գործընթացն իրականացնել նաեւ էկեկտրոնային եղանակով
«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին», ««Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին» օրենքների նախագծերի փաթեթով առաջարկվում է էկեկտրոնային եղանակով գործարքների կնքում, որով հիպոտեկի բազմակողմ պայմանագրի կնքման գործը...
21.10.2025
Նոտարական կարգով վավերացում չպահանջող պայմանագրերը հնարավոր կլինի կնքել նաեւ էլեկտրոնային եղանակով
Ազգային ժողովն առաջին ընթերցմամբ քննարկել է ««Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը, որը ներկայացրել է Կադաստրի կոմիտեի ղեկավարի տեղակալ Նանե Ղազարյանը: Նախագծով առաջարկվում է օրենքում կատարել համապատասխան լ...
21.10.2025
Ալեն Սիմոնյանը հանդիպել է Սահիբա Գաֆարովայի հետ
Ժնեւում անցկացվող Միջխորհրդարանական միության 151-րդ վեհաժողովի շրջանակում տեղի է ունեցել ՀՀ ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանի եւ Ադրբեջանի խորհրդարանի նախագահ Սահիբա Գաֆարովայի հանդիպումը: Քննարկումների ընթացքում խոսնակները ողջունել են Վաշինգտոնում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները եւ հարաբերություն...
21.10.2025
Արձանագրության հիմնական նպատակը ԵԱՏՄ-ում հատուկ պաշտպանական, հակագնագցման եւ փոխհատուցման միջոցների կիրառման մեխանիզմների կատարելագործումն է
2014 թվականի մայիսի 29-ին Եվրասիական տնտեսական միության հատուկ պայմանագիր է կնքվել հակագնագցման վերաբերյալ, որով հատուկ կանոններ են սահմանվել բոլոր երկրների համար: 2024 թվականի դեկտեմբերի 26-ին Սանկտ Պետերբուրգում մեկ այլ փոփոխություն է առաջարկվել: Այս մասին ՀՀ ԱԺ հոկտեմբերի 21-ի նիստում ասել է...
21.10.2025
Քննարկվել է Հայաստանի եւ Գերմանիայի կառավարությունների միջեւ ֆինանսական համագործակցությանն առնչվող համաձայնագրի վավերացման հարցը
Գերմանիայի հետ բանակցությունների արդյունքում որոշվել է ՀՀ-ին տրամադրել 84,6 մլն դրամի չափով ֆինանսական միջոցներ, որոնց մի մասը դրամաշնորհներ են, մյուս մասը՝ վարկային միջոց: Այս մասին ասել է ՀՀ էկոնոմիկայի նախարար Գեւորգ Պապոյանը՝ ներկայացնելով ««Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Գերմանիայի Դ...
21.10.2025
Նախագծի ընդունման արդյունքում կապահովվի բարեխիղճ մրցակցության համար անհրաժեշտ միջավայր
Գործող օրենսդրական կարգավորումներով տեխնիկական անվտանգության ապահովման ոլորտում առկա են մի շարք խնդիրներ: Մասնավորապես, ՊՈԱԿ-ի հիմնական գործառույթներն իրականացնում են նաեւ ոլորտում հավատարմագրում ստացած իրավաբանական անձինք կամ անհատ ձեռնարկատերերը: Առաջարկվում է ստեղծել իրավական հիմք ՆԳՆ ենթակայությ...
21.10.2025
Խորհրդարանը սկսել է հերթական նիստերի աշխատանքը
Ազգային ժողովը հոկտեմբերի 21-ին սկսել է հերթական նիստերի աշխատանքը: ԱԺ նախագահի տեղակալ Ռուբեն Ռուբինյանը հայտնել է, որ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ներկայացրել է Ազգային ժողովի պատգամավոր ընտրված եւ լիազորությունները վաղաժամկետ դադարած պատգամավորի մանդատը հաջորդ թեկնածուին տրամադրելու մասին թի...