Հայաստանն ընդունել է «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» օրենքը, որով ամրագրվել են անկախ կյանքի կենտրոնների, անձնական օգնականի ինստիտուտի մասին դրույթները. ասել է ՀՀ ԱԺ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հերիքնազ Տիգրանյանը՝ հոկտեմբերի 21-ին «Ագաթ» հաշմանդամություն ունեցող կանանց իրավունքների պաշտպանության կենտրոն ՀԿ-ի անդամների, Եվրոպական անկախ կյանքի ցանցի (ENIL) եւ «Վորլդ վիժն Հայաստան» երեխաների պաշտպանության հիմնադրամի ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը:
Հանձնաժողովի նախագահը նշել է, որ իրականացվում են օրենսդրական քայլեր, ընդունվում Կառավարության որոշումներ, որոնք ուղղված են հաշմանդամություն ունեցող անձանց՝ հասարակության մեջ լիարժեք ապրելու ապահովմանը:
Անդրադարձ է կատարվել անկախ կյանքի կենտրոնների կառավարման հարցին: Նշվել է, որ խնդրի լուծումն ավելի արդյունավետ կլինի, եթե կառավարումն իրականացվի հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքներով զբաղվող ՀԿ-ների կողմից:
Խոսելով անձնական օգնականի ինստիտուտի մասին՝ պատգամավոր Զարուհի Բաթոյանը հայտնել է, որ Հայաստանում այն գործում շուրջ 1,5 տարի: Նման ծառայություն է մատուցվել դեռեւս 100 անձի:
Նշվել է, որ հաշմանդամություն ունեցող անձանց՝ հանրության մեջ լիարժեք իրացվելու իրավունքից բխող պահանջ է նաեւ օրենքով նախատեսված ուսման կամ աշխատանքի հետ կապված անձնական օգնականի տրամադրումը:
Հանդիպման ընթացքում հյուրերը ներկայացրել են անկախ կյանքի կենտրոնների գործունեությունը ԵՄ անդամ երկրներում, կիսվել իրենց փորձով:
Հանդիպմանը մասնակցել են ԱԺ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամներ Զարուհի Բաթոյանը, Մարիամ Պողոսյանը, Լիլիթ Ստեփանյանը եւ Գայանե Եղիազարյանը: