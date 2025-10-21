««ՀՀ դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» օրենքի նախագծով առաջարկվում է օրենքի 94-րդ հոդվածի 6-րդ մասի «նիստին մասնակցող խորհրդի անդամների ձայների մեծամասնությամբ, եթե որոշմանը կողմ է քվեարկել խորհրդի անդամների ընդհանուր թվի առնվազն կեսը» բառերը փոխարինել «Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությամբ» բառերով: Այս մասին ասել է Արդարադատության փոխնախարար Տիգրան Դադունցը: Նա նշել է, որ գործող կարգավորումը Սահմանադրական դատարանի կողմից ճանաչվել է հակասահմանադրական, ուստի անհրաժեշտություն է առաջացել Դատական օրենսգրքի կարգավորումը համապատասխանեցնել Սահմանադրական դատարանի որոշմանը:
Արդարադատության փոխնախարարն ԱԺ քննարկմանն է ներկայացրել «Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում նախատեսվող փոփոխությունը:
Տիգրան Դադունցը նշել է, որ առաջարկվող փոփոխությամբ դատավորին եւ Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու, ինչպես նաեւ նրանց լիազորությունները դադարեցնելու կամ քրեական հետապնդում հարուցելու կամ ազատությունից զրկելու վերաբերյալ համաձայնություն տալու որոշումները պետք է ընդունվեն Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությամբ:
Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանը հարակից զեկուցմամբ ներկայացրել է հանձնաժողովի դրական եզրակացությունը:
Հարցը քննարկվել է ԱԺ հոկտեմբերի 21-ին գումարված նիստի ընթացքում: