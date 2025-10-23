Ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովներում եւ դրանց համատեղ նիստերում «ՀՀ 2026 թ. պետական բյուջեի մասին» օրենքի նախագծի նախնական քննարկումների անցկացման, առաջարկների ներկայացման եւ կառավարության կողմից փոփոխություններ կատարելու
ժամկետացանկ:
23.10.2025
Բյուջետային քննարկումների ժամկետացանկ
23.10.2025
«Հայաստան» խմբակցության պատգամավորները հանդիպել են ԵՄ դեսպան Վասիլիս Մարագոսի հետ
ԱԺ «Հայաստան» խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը, խմբակցության պատգամավորներ Արթուր Խաչատրյանը, Աննա Գրիգորյանը եւ Արմեն Գեւորգյանը հոկտեմբերի 23-ին հանդիպել են Հայաստանում ԵՄ պատվիրակության ղեկավար, արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Վասիլիս Մարագոսին՝ վերջինիս խնդրանքով: Հանդիպման ընթացքում «Հայաստան»...
23.10.2025
Մեր պարտքն է ապահովել, որ մարդասիրությունը, անաչառությունը եւ համերաշխությունը դառնան մեր քաղաքական որոշումների անկյունաքարը. Ծովինար Վարդանյան
Միջխորհրդարանական միությունում ՀՀ ԱԺ պատվիրակության անդամ Ծովինար Վարդանյանը ելույթ է ունեցել Ժնեւում անցկացվող Միջխորհրդարանական միության 151-րդ վեհաժողովում: ՀՀ ԱԺ պատվիրակը նշել է. «Հարգելի՛ տիկին նախագահ, Հարգարժա՛ն պատվիրակներ, Սիրելի՛ գործընկերներ, Այսօր, երբ մենք անդրադառնում ենք մարդասիրական...
23.10.2025
Խորհրդարանը շարունակել է հերթական նիստերի աշխատանքը
Հոկտեմբերի 23-ի ՀՀ ԱԺ հերթական նիստում շարունակվել է Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի անդամի ընտրության հարցի քննարկումը: Մտքերի փոխանակության ընթացքում, մասնավորապես, պատգամավոր Գեղամ Նազարյանն ընդգծել է, որ ջրի, կոյուղու հետ կապված խնդիրներ առաջանալու դեպքում քաղաքացին մնում է միա...
23.10.2025
Խաղաղությունը պետք է կառուցվի հումանիտար արժեքների եւ արդարության հիմքի վրա. Հասմիկ Հակոբյանը ելույթ է ունեցել Միջխորհրդարանական միության 151-րդ վեհաժողովում
Շվեյցարիայում կայացել է Միջխորհրդարանական միության 151-րդ վեհաժողովը, որին մասնակցել եւ ելույթ է ունեցել կառույցում ՀՀ ԱԺ պատվիրակության անդամ Հասմիկ Հակոբյանը: «Տիկի՛ն նախագահ, Հարգելի՛ գործընկերներ, Մեծ պատիվ է այսօր հանդես գալ մի թեմայով, որն առանձնահատուկ կարեւորություն ունի թե՛ Հայաստանի, թե՛ մ...