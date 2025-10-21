ՀՀ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալի ժամանակավոր պաշտոնակատար Տաթեւիկ Ստեփանյանը քննարկման է ներկայացրել «ՀՀ ընտանեկան օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մաuին» եւ կից նախագծերի օրենսդրական փաթեթը: Հարցը մանրամասն քննարկվել է խորհրդարանական լսումների ընթացքում: Առաջին ընթերցումից հետո գրավոր առաջարկներ չեն ներկայացվել:
Մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Տիգրան Պարսիլյանը ներկայացրել է փաթեթի վերաբերյալ հանձնաժողովի դրական եզրակացությունը:
ՀՀ կադաստրի կոմիտեի ղեկավարի տեղակալ Նանե Ղազարյանը քննարկման է ներկայացրել ««Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին» եւ կից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթն ու «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» օրենքում առաջարկվող լրացումները եւ փոփոխությունները:
Քննարկվող հարցերի առնչությամբ գրավոր առաջարկներ չեն եղել:
Պետական-իրավական ու Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովները վերոնշյալ հարցերի վերաբերյալ դրական եզրակացություն են տվել: