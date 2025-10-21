«Տեսալսողական մեդիայի մասին» օրենքում փոփոխությամբ առաջարկվում է սահմանել, որ հանրային հեռարձակողների թիվը չի կարող պակաս լինել երկուսից: Նախաձեռնության հեղինակներն են ԱԺ «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության պատգամավորներ Թագուհի Ղազարյանը եւ Սիսակ Գաբրիելյանը:
Թագուհի Ղազարյանի խոսքով այս պահին հանրային միջոցներով սպասարկվում է հինգ հեռարձակում: Նախագծի ընդունման արդյունքում ակնկալվում է, որ ֆինանսական միջոցներն առավել արդյունավետ կբաշխվեն:
Ըստ համահեղինակի՝ նախորդիվ հանրային հեռարձակողներից՝ մեկ ՍՊԸ-ից տարիների ընթացքում պետությունը շուրջ երեք մլրդ դրամի գնումներ է կատարել առանց մրցույթի: Զեկուցողի կարծիքով այսուհետ այդ միջոցները կարող են առավել արդյունավետ ծախսվել:
Նշվել է, որ «Հանրօգուտ մեդիամիջավայր» հիմնադրամը կրթական, մշակութային բովանդակության համար նախատեսված միջոցները բաշխելու է մուլտիպլեքսի բոլոր հեռուստաընկերությունների միջեւ: «Բոլոր հեռուստաընկերությունները հավասար մրցակցային հնարավորություն կունենան այդ հանրային միջոցներից օգտվելու եւ ապահովելու մշակութային եւ կրթական բովանդակությամբ բազմազանություն»,- ընդգծել է Թագուհի Ղազարյանը: Նա բարձրաձայնել է, որ նախաձեռնությունը մանրամասն քննարկվել է գլխադասային՝ ԱԺ գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստում, բովանդակալից ու կառուցողական առաջարկներ են ստացվել պատգամավոր Լիլիթ Գալստյանի կողմից:
Գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Ջուլիետա Ազարյանը ներկայացրել է նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովի դրական եզրակացությունը:
Կառավարությունը նույնպես հավանության է արժանացրել նախաձեռնությունը: Այս մասին ասել է Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապետյանը: Անդրադառնալով ընդդիմադիր պատգամավորների դիտարկումներին՝ զեկուցողը փաստել է՝ ներկայացված նախագիծը որեւէ հեռուստաալիք փակելու մասին չէ: «Կառավարությունը դրական եզրակացություն է տվել նախագծին, որպեսզի հանրային հեռարձակողն առնվազն 3-ի փոխարեն 2 սլոթ ունենա»,- նշել է նախարարը:
Նախաձեռնությունն առաջին ընթերցմամբ քննարկվել է հոկտեմբերի 21-ի ԱԺ նիստում: