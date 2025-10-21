2014 թվականի մայիսի 29-ին Եվրասիական տնտեսական միության հատուկ պայմանագիր է կնքվել հակագնագցման վերաբերյալ, որով հատուկ կանոններ են սահմանվել բոլոր երկրների համար: 2024 թվականի դեկտեմբերի 26-ին Սանկտ Պետերբուրգում մեկ այլ փոփոխություն է առաջարկվել: Այս մասին ՀՀ ԱԺ հոկտեմբերի 21-ի նիստում ասել է Էկոնոմիկայի նախարար Գեւորգ Պապոյանը:
Քննարկվել է ««Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրում հատուկ պաշտպանական, հակագնագցման եւ փոխհատուցման միջոցներ կիրառելու կամ չկիրառելու մասին ուսումնասիրություններ անցկացնելիս եւ որոշումներ ընդունելիս հատուկ մեխանիզմին վերաբերող մասում փոփոխություններ կատարելու մասին» արձանագրությունը վավերացնելու մասին» օրենքի նախագիծը:
Արձանագրության հիմնական նպատակն է «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» պայմանագրում կատարել փոփոխություններ՝ ուղղված Եվրասիական տնտեսական միությունում հատուկ պաշտպանական, հակագնագցման եւ փոխհատուցման միջոցների կիրառման մեխանիզմների կատարելագործմանը:
Արձանագրությամբ սահմանվում է հատուկ մեխանիզմ՝ հատուկ պաշտպանական, հակագնագցման եւ փոխհատուցման միջոցներ կիրառելու կամ չկիրառելու մասին ուսումնասիրություններ անցկացնելիս եւ որոշումներ ընդունելիս: Մանրամասն ներկայացնելով արձանագրության բովանդակությունն ու առաջարկվող կարգավորումները՝ Գեւորգ Պապոյանը կարեւորել է նախագծի ընդունման անհրաժեշտությունը:
Տարածաշրջանային եւ եվրասիական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Ալեքսեյ Սանդիկովը ներկայացրել է գլխադասային հանձնաժողովի դրական եզրակացությունը նախագծի վերաբերյալ:
ՀՀ ԱԺ «Հայաստան» խմբակցության անունից ելույթում Արթուր Խաչատրյանը ներկայացրել է արձանագրության վերաբերյալ դիտարկումներ:
Եզրափակիչ ելույթում Գեւորգ Պապոյանն անդրադարձել է հնչեցրած հարցերին ու դիտարկումներին: