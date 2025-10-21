Գերմանիայի հետ բանակցությունների արդյունքում որոշվել է ՀՀ-ին տրամադրել 84,6 մլն դրամի չափով ֆինանսական միջոցներ, որոնց մի մասը դրամաշնորհներ են, մյուս մասը՝ վարկային միջոց: Այս մասին ասել է ՀՀ էկոնոմիկայի նախարար Գեւորգ Պապոյանը՝ ներկայացնելով ««Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության կառավարության միջեւ 2023 թվականի ֆինանսական համագործակցության մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» օրենքի նախագիծը:
«ՀՀ կենտրոնական բանկի եւ Գերմանիայի վերակառուցման վարկերի բանկի միջեւ կնքված համաձայնագրի արդյունքում ֆինանսական միջոցների վարկային բաղադրիչը կգա ԿԲ, որն էլ այդ գումարները վարկավորմամբ կտրամադրի առեւտրային բանկերին: Վերջիններս էլ դրանք կտրամադրեն մեր երկրում գործող փոքր եւ միջին ձեռնարկություններին»,- ընդգծել է նախարարը եւ հավելել, որ տրամադրվելիք վարկային միջոցները կուղղվեն էներգաարդյունավետ սարքավորումների, մեքենաների ձեռքբերմանը, ինչպես նաեւ շենքերի ջերմամեկուսացման, պատերի եւ տանիքների բարելավմանն ու ջեռուցման, օդորակման, օդափոխության համակարգերի արդիականացմանը, արեւային պանելների տեղադրմանը:
Զեկուցողը նաեւ պատասխանել է պատգամավորների հարցերին՝ անդրադառնալով Բագրատաշենի անցակետում հայ վարորդների բարձրացրած խնդրի լուծման ուղղությամբ ՀՀ կառավարության կողմից իրականացվող քայլերին:
Հարակից զեկուցող, Ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Արուսյակ Մանավազյանը ներկայացրել է համաձայնագրի վավերացման վերաբերյալ հանձնաժողովի դրական եզրակացությունը: