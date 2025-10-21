Ազգային ժողովը հոկտեմբերի 21-ին սկսել է հերթական նիստերի աշխատանքը: ԱԺ նախագահի տեղակալ Ռուբեն Ռուբինյանը հայտնել է, որ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ներկայացրել է Ազգային ժողովի պատգամավոր ընտրված եւ լիազորությունները վաղաժամկետ դադարած պատգամավորի մանդատը հաջորդ թեկնածուին տրամադրելու մասին թիվ 28 արձանագրությունը, ըստ որի՝ մանդատը տրվում է «Հայաստան» կուսակցությունների դաշինքի ընտրական ցուցակի առաջին մասի հերթական հաջորդ թեկնածու Պետրոս Մեղրյանին:
ԱԺ կազմը համալրած պատգամավոր Պետրոս Մեղրյանն «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքի համապատասխան հոդվածի համաձայն ԱԺ նիստում երդվել է:
ԱԺ հերթական նիստերի օրակարգը հաստատելուց հետո խորհրդարանը սկսել է օրենսդրական նախաձեռնությունների քննարկումը: Օրակարգում ընդգրկված որոշ օրենսդրական նախաձեռնություններ կքննարկվեն հատուկ ընթացակարգով. դրանց երկրորդ ընթերցմամբ քննարկումը կիրականացվի առաջին ընթերցմամբ ընդունվելուց հետո՝ քսանչորս ժամվա ընթացքում:
ԱԺ «Պատիվ ունեմ» խմբակցության հեղինակած «Ազգային ճգնաժամի եւ կառավարման ձախողման մասին» հայտարարության նախագիծը խորհրդարանի որոշմամբ ԱԺ ութերորդ գումարման տասներորդ նստաշրջանի օրակարգում չի ընդգրկվել:
ԱԺ «Հայաստան» խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանը հայտնել է, որ խմբակցությունը կողմ է քվեարկելու ընդդիմադիր գործընկերների հեղինակած նախագծին:
ԱԺ «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանն էլ հայտնել է, որ խմբակցությունը դեմ է քվեարկելու հայտարարության նախագծին: