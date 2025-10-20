National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
20.10.2025
ԱԺ հերթական նիստերի օրակարգի նախագծում ընդգրկվել է 28 հարց
Ազգային ժողովի խորհուրդը հոկտեմբերի 20-ին գումարել է նիստ: Այն վարել է ՀՀ ԱԺ նախագահի տեղակալ Ռուբեն Ռուբինյանը:

Քննարկվել եւ հաստատվել են Ազգային ժողովի ութերորդ գումարման տասներորդ նստաշրջանի օրակարգում լրացումներ կատարելու մասին ու հոկտեմբերի 21-ին գումարվող հերթական նիստերի օրակարգի նախագծերը: Սահմանվել է նաեւ հերթական նիստերի օրակարգային հարցերի քննարկման հաջորդականությունը:

Հերթական նիստերի օրակարգի նախագծում ընդգրկվել է 28 հարց:

Փոփոխություններ եւ լրացումներ են կատարվել ԱԺ խորհրդի մի շարք որոշումներում: Չի ընդունվել «Հայաստան» խմբակցության պատգամավոր Ագնեսա Խամոյանին ԱԺ Հայաստան-Իսրայել բարեկամական խմբից հանելու առաջարկը:

Հաստատվել է Ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովներում եւ դրանց համատեղ նիստերում «Հայաստանի Հանրապետության 2026 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի նախնական քննարկումների անցկացման, առաջարկների ներկայացման եւ Կառավարության կողմից փոփոխություններ կատարելու ժամկետացանկը:

Խորհուրդը նաեւ քննարկել է Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամի պաշտոնում թեկնածուի ընտրության համար ձեւավորվող մրցութային խորհրդի անդամ նշանակելու մասին հարցը:

ԱԺ փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը տեղեկացրել է, որ «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցությունն առաջադրել է պատգամավոր Արուսյակ Ջուլհակյանի թեկնածությունը: «Հայաստան» եւ «Պատիվ ունեմ» խմբակցությունները թեկնածուներ չեն առաջադրել:

Քվեարկության արդյունքում ԿԿՀ անդամի պաշտոնում թեկնածուի ընտրության համար ձեւավորվող մրցութային խորհրդի անդամ է նշանակվել Արուսյակ Ջուլհակյանը:

20.10.2025
ՀՀ ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանի ելույթը Միջխորհրդարանական միության 151-րդ վեհաժողովի ընդհանուր քննարկումներում
Տիկի՛ն նախագահ, Պարո՛ն գլխավոր քարտուղար, Ձե՛րդ գերազանցություններ, Հարգելի՛ գործընկերներ, Տիկնա՛յք եւ պարոնա՛յք, Պատիվ է ՀՀ Ազգային ժողովի անունից ելույթ ունենալ Միջխորհրդարանական միության 151-րդ վեհաժողովում: Հայ ժողովրդի համար այս ընդհանուր քննարկման թեմայի կարեւորությունը դժվար է գերագնահատել: Հ...
20.10.2025
Սիսակ Գաբրիելյանը հանդիպել է Վրաստանի կրթության, գիտության եւ երիտասարդության հարցերի նախարարի գլխավորած պատվիրակությանը
Վրաստանի հետ հարաբերությունները չափազանց կարեւոր են Հայաստանի համար:  Դրանք ռազմավարական նշանակություն ունի, եւ դրանց արտացոլումն է անցյալ տարի՝ 2024 թ. հունվարին ստորագրված Ռազմավարական գործընկերության վերաբերյալ համատեղ հռչակագիրը: Այս մասին հոկտեմբերի 20-ին ասել է ՀՀ ԱԺ գիտության, կրթու...
20.10.2025
Ալեն Սիմոնյանը հանդիպել է Միջխորհրդարանական միությունում Դանիայի պատվիրակության ղեկավարի հետ
ՀՀ ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հոկտեմբերի 20-ին Ժնեւում հանդիպել է Միջխորհրդարանական միությունում Դանիայի պատվիրակության ղեկավար Սյորեն Սյոնդերգաարդի հետ: Զրուցակիցներն անդրադարձել են երկու երկրների խորհրդարանական համագործակցության զարգացման թեմային` քննարկելով հայ-դանիական հարաբերություններին վերաբեր...
20.10.2025
Փոփոխություններ են նախատեսվում «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» օրենքում
Մասնավորապես առաջարկվում է ստեղծել իրավական հիմք՝ ՆԳ նախարարության ենթակայությամբ գործող տեխնիկական անվտանգության  պետական ոչ առեւտրային կազմակերպության լուծարման համար: Այս մասին ասել է ՀՀ ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արմեն Մկրտչյանը՝ ԱԺ պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնա...
20.10.2025
Պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստ. ուղիղ հեռարձակում
Պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակումը: ...
