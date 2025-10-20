Պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակումը:
20.10.2025
Պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստ. ուղիղ հեռարձակում
20.10.2025
Փոփոխություններ են նախատեսվում «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» օրենքում
Մասնավորապես առաջարկվում է ստեղծել իրավական հիմք՝ ՆԳ նախարարության ենթակայությամբ գործող տեխնիկական անվտանգության պետական ոչ առեւտրային կազմակերպության լուծարման համար: Այս մասին ասել է ՀՀ ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արմեն Մկրտչյանը՝ ԱԺ պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնա...