16.10.2025
Երկրորդ ընթերցմամբ քննարկվել են «Լեզվի մասին» եւ «Կրթության մասին» օրենքներում առաջարկվող փոփոխությունները
1 / 3

ԱԺ գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի՝ հոկտեմբերի 16-ի նիստում երկրորդ ընթերցմամբ քննարկվել են մի շարք օրենսդրական նախաձեռնություններ:

««Լեզվի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրինագիծը ներկայացրել է ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանը: Նրա խոսքով առաջին ընթերցումից հետո Կառավարությունը ներկայացրել է առաջարկներ, որոնք ընդունվել են: Դրանք միտված են սահմանված ձեւակերպումներն առավել հստակեցնելուն:

Հիմնական փոփոխությունները՝ այստեղ:

«Լեզվական քաղաքականությունը պետության ու պետականության ամրապնդման կարեւորագույն գործիքակազմերից մեկն է, եւ մենք այս ուղղությամբ պետք է ավելի համակարգային մոտեցումներ որդեգրենք»,-ընդգծել է նախարարը՝ պատասխանելով հանձնաժողովի անդամների հարցերին:

Նիստում ընդունվել է պատգամավորների առաջարկը:

Նախարարը նաեւ ներկայացրել է հանրակրթության ոլորտում լիազոր մարմնի սահմանմանն առնչվող նախաձեռնությունը: Ժաննա Անդրեասյանի խոսքով առաջինից երկրորդ ընթերցում Կառավարությունը ներկայացրել է մի շարք առաջարկներ: Հստակեցվել են վարչատնտեսական համակարգողի նշանակման հետ կապված հարաբերությունները: Հաջորդ բովանդակային փոփոխությունը վերաբերում է մանկավարժական աշխատողի սահմանմանը: Առաջարկվում է մասնագիտացված կրթական, մանկավարժահոգեբանական ծառայություն իրականացնող կառույցների աշխատակիցների ստաժը նույնպես համարել մանկավարժական ստաժ:

Նիստում հանրակրթության ոլորտին առնչվող առաջարկ է ներկայացրել հանձնաժողովի անդամ Նարեկ Բաբայանը, որն ընդունվել է:

«Կրթության մասին» եւ կից օրենքներում նախատեսվող կարգավորումները՝ այստեղ:

Քննարկված նախաձեռնությունները ստացել են դրական եզրակացություն:

16.10.2025
Օրենսդրական առաջարկով հանրային հեռարձակողների թիվը չի կարող պակաս լինել երկուսից
«Տեսալսողական մեդիայի մասին» օրենքում փոփոխություն են առաջարկել ԱԺ «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության պատգամավորներ Թագուհի Ղազարյանը եւ Սիսակ Գաբրիելյանը: Նախաձեռնությամբ հանրային հեռարձակողների թիվը չի կարող պակաս լինել երկուսից: Թագուհի Ղազարյանը նշել է, որ նոր կարգավորմամբ գործելու ճկունությ...
16.10.2025
Գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստ. ուղիղ հեռարձակում
Գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի՝ ժամը 14:00-ին նախատեսված նիստի ուղիղ հեռարձակումը: ...
16.10.2025
Հանձնաժողովը դրական եզրակացություն է տվել երկրորդ ընթերցմամբ քննարկված օրինագծերին
ՀՀ ԱԺ մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովը հոկտեմբերի 16-ին երկրորդ ընթերցմամբ քննարկել  եւ դրական եզրակացություն է տվել մի շարք օրենսդրական նախաձեռնությունների: Քննարկվել է  «Հայաստանի Հանրապետության ընտանեկան օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ...
16.10.2025
Մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստ. ուղիղ հեռարձակում
Մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակումը: ...
16.10.2025
ԱԺ մշտական հանձնաժողովը նիստ կգումարի
Պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը տեղի կունենա հոկտեմբերի 20-ին՝ ժամը 11:00-ին, 414 սրահում: ...
