Մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակումը:
Արխիվ
16.10.2025
Մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստ. ուղիղ հեռարձակում
16.10.2025
ԱԺ մշտական հանձնաժողովները նիստեր կգումարեն
Գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովը հոկտեմբերի 16-ին՝ ժամը 14:00-ին, 414 սրահում նիստ կգումարի: Մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովը նիստ կգումարի հոկտեմբերի 16-ին՝ ժամը 10:00-ին, 314 սրահում: ...