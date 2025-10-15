National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
15.10.2025

15.10.2025
Հանրային քննարկում «Կենդանիների նկատմամբ պատասխանատու վերաբերմունքի մասին» — հարակից օրենքների նախագծերի փաթեթի վերաբերյալ
1 / 6

Հոկտեմբերի 15-ին տեղի է ունեցել հանրային քննարկում «Կենդանիների նկատմամբ պատասխանատու վերաբերմունքի մասին» եւ հարակից օրենքների նախագծերի փաթեթի շուրջ, որը նախաձեռնել էին օրենսդրական նախաձեռնության հեղինակներ, ՀՀ ԱԺ «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության պատգամավորներ Մերի Գալստյանը եւ Արուսյակ Մանավազյանը: 
  
Օրենքի ընդունումը կենդանիների պաշտպանության ոլորտի իրավական եւ ինստիտուցիոնալ կարգավորման առաջին քայլն է, որը կիրարկման ընթացքում կկատարելագործվի: Հեղինակների  խոսքով ակնկալվում է որ, օրենքի պատշաճ կիրարկման արդյունքում  նվազագույնի կհասնի կենդանիների նկատմամբ դաժան վերաբերմունքը, ինչպես նաեւ կբարձրանա իրավապահ մարմինների կողմից  գործերի քննության արդյունավետությունը: Օրենսդրական փաթեթով համալիր կարգավորվում է տնային եւ թափառող կենդանիների հետ կապված իրավահարաբերությունների ողջ շրջանակը: 
  
Ոլորտում գործող հասարակական կազմակերպությունները ներկայացրել են իրենց կարծիքներն ու դիտարկումները օրենսդրական նախաձեռնության վերաբերյալ՝ նշելով այն կետերը, որոնք անհրաժեշտ է փոփոխել: Քննարկվել են ոլորտի մի շարք հրատապ խնդիրներ,որոնք համակարգային լուծման անհրաժեշտություն ունեն: Մասնակիցները նաեւ հայտնել են պատրաստակամություն ապագայում ավելի սերտ համագործակցելու՝ ոլորտի բարելավման նպատակով: 
  
Հեղինակների խոսքով ստեղծվելու է բազմաշահառու հանձնաժողով, որը կկանոնակարգի ոլորտի պատասխանատուների եւ հասարակական կազմակերպությունների մասնակցությամբ կանոնավոր հանդիպումների եւ աշխատանքների իրականացումը: Օրեսդրական նախաձեռնության հեղինակները կդիտարկեն առաջարկված փոփոխությունները նախագծերում ներառելու հարցը:
 

15.10.2025
Քննարկվել են երկկողմ հարաբերությունների զարգացմանը վերաբերող հարցեր
ՀՀ Ազգային ժողովի Հայաստան-Եթովպիա բարեկամական խմբի ղեկավար, ԱԺ «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության պատգամավոր Նարեկ Բաբայանը հոկտեմբերի 15-ին առցանց հանդիպում է ունեցել Եթովպիայի Ժողովրդական ներկայացուցիչների պալատի մարդկային ռեսուրսների, զարգացման եւ տեխնոլոգիական հարցերի մշտական հանձաժողովի փո...
15.10.2025
Հանձնաժողովը դրական եզրակացություն է տվել «Կլիմայի մասին» օրենքի նախագծին
«Կլիմայի մասին»  օրենքի նախագիծը  կարգավորում է Հայաստանի Հանրապետությունում կլիմայի փոփոխության մեղմման եւ հարմարվողականության քաղաքականությունների մշակման, իրականացման, դրանց համակարգման գործընթացների կազմակերպումը, ինչպես նաեւ կլիմայի փոփոխության մեղմման ու հարմարվողականության ոլորտներո...
15.10.2025
Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստում երկրորդ ընթերցմամբ քննարկվել եւ դրական եզրակացություն են ստացել մի շարք նախագծեր
ՀՀ ընդերքի մասին ու Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքերում փոփոխություններն առաջին ընթերցմամբ ընդունվելուց հետո տեխնիկական բնույթի փոփոխություններ են եղել: Այս մասին հայտնել է ՀՀ տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ Ասատուր Վարդանյանը: Առաջին ընթերցումից հետո բովա...
15.10.2025
Տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության եւ շրջակա միջավայրի պահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստ. ուղիղ հեռարձակում
Տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության եւ շրջակա միջավայրի պահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակումը: ...
15.10.2025
Նախաձեռնությամբ փոփոխություններ են իրականացվում հիպոտեկային վարկավորմամբ կնքվող պայմանագրերում
Նախաձեռնությամբ Կառավարությունը փոփոխություններ է իրականացնում հիպոտեկային վարկավորմամբ կնքվող պայմանագրերում: Սահմանվում է, որ այդ պայմանագրերը կարող են ներկայացվել իրավունքի պետական գրանցման՝ առանց նոտարական վավերացման: ՀՀ կադաստրի կոմիտեի ղեկավար Սուրեն Թովմասյանի խոսքով փոփոխությունները միտված ե...
15.10.2025
Առաջարկվում է փոփոխություններ կատարել «Մարդու վերարտադրողական առողջության եւ վերարտադրողական իրավունքների մասին» օրենքում
ՀՀ ԱԺ առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովի՝ հոկտեմբերի 15-ի նիստում առաջին ընթերցմամբ քննարկվել է ««Մարդու վերարտադրողական առողջության եւ վերարտադրողական իրավունքների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը: ՀՀ առողջապահության նախարարի տեղակալ Արմեն Գասպարյանի ներկայ...
15.10.2025
Քննարկվել են «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» օրենքում նախատեսվող փոփոխությունները
Կադաստրի կոմիտեում տեւական ժամանակ է իրականացվում են թվայնացման աշխատանքներ: Քննարկումներ են եղել որոշակի գործիքակազմի ներդրմամբ հնարավորություն ստեղծել, որ ինքնաշխատ էլեկտրոնային համակարգի միջոցով որոշ պայմանագրերի տեսակներ հնարավոր լինեն ստորագրել ու ներկայացնել իրավունքի պետական գրանցման: Այս մաս...
15.10.2025
Առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստ. ուղիղ հեռարձակում
Առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակումը: ...
15.10.2025
Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստ. ուղիղ հեռարձակում
Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակումը: ...
15.10.2025
ԱԺ մշտական հանձնաժողովները նիստեր կգումարեն
Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը տեղի կունենա հոկտեմբերի 15-ին՝ ժամը 11:00-ին, 214 սրահում: Հոկտեմբերի 15-ին՝ ժամը 12:00-ին, 414 սրահում կկայանա Առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը: ...
