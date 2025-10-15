ՀՀ Ազգային ժողովի Հայաստան-Եթովպիա բարեկամական խմբի ղեկավար, ԱԺ «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության պատգամավոր Նարեկ Բաբայանը հոկտեմբերի 15-ին առցանց հանդիպում է ունեցել Եթովպիայի Ժողովրդական ներկայացուցիչների պալատի մարդկային ռեսուրսների, զարգացման եւ տեխնոլոգիական հարցերի մշտական հանձաժողովի փոխնախագահ, Եթովպիա-Կենտրոնական Ասիայի երկրների բարեկամական խմբի ղեկավար, դոկտոր Բեթհելեհեմ Լակյու Սիսայի հետ:
Հանդիպմանը մասնակցել են Հայաստան-Եթովպիա բարեկամական խմբի անդամներ Մարիա Կարապետյանը եւ Եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արման Եղոյանը:
Քննարկվել են երկկողմ հարաբերությունների ամրապնդմանը, քաղաքական երկխոսության խթանմանը, առեւտրատնտեսական կապերի զարգացմանն ու համատեղ ծրագրերի իրականացմանն ուղղված հարցեր:
Անդրադարձ է կատարվել միջազգային խորհրդարանական հարթակներում համագործակցությանը: Կողմերը շեշտել են իրենց պատրաստակամությունը՝ ակտիվորեն աջակցելու տարբեր ոլորտներում երկկողմ կապերի ամրապնդմանը եւ փոխգործակցությանը: