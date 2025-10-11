ՀՀ ԱԺ նախագահի տեղակալ Հակոբ Արշակյանը ներկա է գտնվել ԴիջիԹեք 2025-ի շրջանակում անցկացվող տեխնոլոգիական էկոհամակարգի միջոցառմանը, որը միավորել է համաշխարհային նորարարներին, ստարտափներին եւ ներդրողներին: Նպատակն էր ներկայացնել հայկական տեխնոլոգիական էկոհամակարգը ոչ ֆորմալ միջավայրում:
Հակոբ Արշակյանը ողջույնի խոսքում շնորհավորել է ԴիջիԹեք միջոցառման կազմակերպիչներին 20-րդ հոբելյանական ԴիջիԹեք 2025-ի անցկացման կապակցությամբ: Նա գոհունակությամբ է ընդգծել այն փաստը, որ հայ հանրությունը հավատացել է Հայաստանի տեխնոլոգիական ապագային, ինչի վառ ապացույցն այս օրերին ԴիջիԹեք այցելող հոծ բազմությունն է:
ՀՀ ԱԺ փոխնախագահը խոսել է տեխնոլոգիական էկոհամակարգի զարգացման տեմպերի եւ խնդիրների մասին, փաստել, որ ոլորտում հնարավորությունները շատ են, քանի որ էկոհամակարգն իրական է եւ կենսունակ: Խնդիրների առումով ԱԺ փոխնախագահը մատնանշել է երկարաժամկետ ռազմավարական նախագծերի կարեւորությունը: Ոլորտի խնդիրների լուծման համատեքստում ԱԺ նախագահի տեղակալն ընդգծել է ՀՀ վարչապետին կից Հայաստանի գիտության եւ տեխնոլոգիաների զարգացման խորհրդի աշխատանքների կարեւորությունը: Նրա խոսքով այս մարմինը զբաղվում է ռազմավարական երկարաժամկետ առաջնահերթությունների սահմանմամբ, ինչպես նաեւ ռազմավարական ծրագրերի հաստատմամբ: Հակոբ Արշակյանը ներկայացրել է խորհրդի աշխատանքները, մանրամասնել բնագավառի զարգացմանն ուղղված վերջին քայլերը: Այս համատեքստում նա կարեւորել է Նորարարության հայկական հիմնադրամի գործունեությունը, որը ստեղծվել է պետություն-մասնավոր համագործակցության արդյունքում: Որպես հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ՝ Հակոբ Արշակյանը համոզմունք է հայտնել, որ այս հիմնադրամը կարող է դառնալ Հայաստանում նորարարական էկոհամակարգի զարգացման հզոր գործիք:
Նշենք, որ թվային տեխնոլոգիաների ամենամյա միջոցառումը՝ ԴիջիԹեք 2025-ը, Երեւանում անցկացվում է հոկտեմբերի 10-12-ը: