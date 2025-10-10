National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
ԱԺ մշտական հանձնաժողովները նիստեր կգումարեն
Ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովը նիստ կգումարի հոկտեմբերի 13-ին՝ ժամը 10:00-ին, 114 սրահում:

Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը տեղի կունենա հոկտեմբերի 15-ին՝ ժամը 11:00-ին, 214 սրահում:

Հոկտեմբերի 15-ին՝ ժամը 12:00-ին, 414 սրահում կկայանա Առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը:

Գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովը հոկտեմբերի 16-ին՝ ժամը 14:00-ին, 414 սրահում նիստ կգումարի:

Մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովը նիստ կգումարի հոկտեմբերի 16-ին՝ ժամը 10:00-ին, 314 սրահում:

Պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը տեղի կունենա հոկտեմբերի 20-ին՝ ժամը 11:00-ին, 414 սրահում:

Ալեն Սիմոնյանն ընդունել է Հայաստանում Շվեդիայի դեսպանին
ՀՀ ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հոկտեմբերի 10-ին ընդունել է Հայաստանում Շվեդիայի նորանշանակ արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Եվա Սունդքվիստին: Շնորհավորելով դեսպանին նշանակման կապակցությամբ` Ալեն Սիմոնյանը հույս է հայտնել, որ նրա գործունեության շնորհիվ երկու երկրների համագործակցությունը նոր թափ կստանա: Զրուցա...
Ռուբեն Ռուբինյանը հանդիպել է ՀՀ-ում Ուրուգվայի դեսպանին
ՀՀ ԱԺ նախագահի տեղակալ Ռուբեն Ռուբինյանը հոկտեմբերի 10-ին ընդունել է Հայաստանում Ուրուգվայի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Սիլվանա Լեսկա Բարոլինին: Ողջունելով դեսպանին` Ռուբեն Ռուբինյանը նշել է, որ Ուրուգվայը Հայաստանի լավագույն բարեկամ երկրներից է: Քննարկվել են միջխորհրդարանական համագործակցության զարգաց...
Ալեն Սիմոնյանն ընդունել է Հայաստանում Ուրուգվայի դեսպանին
ՀՀ ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հոկտեմբերի 10-ին ընդունել է Ուրուգվայի Արեւելյան Հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Սիլվանա Լեսկա Բարոլինին: Կողմերը քննարկել են երկկողմ հարաբերություններին վերաբերող հարցերի լայն շրջանակ` հատուկ ուշադրություն դարձնելով միջխորհրդարանական կապերի ակտիվացմանը: Անդրադա...
