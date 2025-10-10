Ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովը նիստ կգումարի հոկտեմբերի 13-ին՝ ժամը 10:00-ին, 114 սրահում:
Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը տեղի կունենա հոկտեմբերի 15-ին՝ ժամը 11:00-ին, 214 սրահում:
Հոկտեմբերի 15-ին՝ ժամը 12:00-ին, 414 սրահում կկայանա Առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը:
Գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովը հոկտեմբերի 16-ին՝ ժամը 14:00-ին, 414 սրահում նիստ կգումարի:
Մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովը
նիստ կգումարի հոկտեմբերի 16-ին՝ ժամը 10:00-ին, 314 սրահում:
Պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը տեղի կունենա հոկտեմբերի 20-ին՝ ժամը 11:00-ին, 414 սրահում: