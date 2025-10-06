National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
06.10.2025
ԱԺ պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովը երկրորդ ընթերցմամբ մի շարք օրենսդրական նախագծեր է քննարկել
1 / 6

ԱԺ պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովը հոկտեմբերի 6-ի հերթական նիստում երկրորդ ընթերցմամբ քննարկել է մի խումբ օրենսդրական նախաձեռնություններ:

Քննարկվել է ««Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին» եւ կից օրենսդրական նախագծերի փաթեթը:

ՀՀ կադաստրի կոմիտեի ղեկավար Սուրեն Թովմասյանը հայտնել է, որ առաջին ընթերցմամբ ընդունվելուց հետո փաթեթում կատարվել են միայն խմբագրական բնույթի փոփոխություններ:

Նախագծով ակնկալվում է ապահովել ներդրված էլեկտրոնային համակարգի ամբողջական կիրառելիությունը՝ դատարանների կողմից անշարժ գույքի նկատմամբ սահմանափակումներ կիրառելու կամ վերացնելու վերաբերյալ կայացված ակտերը նույնպես էլեկտրոնային եղանակով անշարժ գույքի պետական ռեգիստրին ներկայացնելու միջոցով:

Նախատեսվող օրենսդրական փոփոխությունների արդյունքում ակնկալվում է ապահովել դատարանների կողմից կայացվող վերոնշյալ ակտերի անհապաղ կատարումը՝ խուսափելով անհարկի ձգձգումներից եւ ակտերի՝ ժամանակավրեպ դառնալուց:

Հիմնական կարգավորումները՝ այստեղ:

Հարակից զեկույցում հանձնաժողովի անդամ Լիլիթ Մինասյանը դրական է գնահատել ներկայացված օրենսդրական փաթեթը՝ գործընկերներին հորդորելով կողմ քվեարկել:

ՀՀ արդարադատության նախարարի տեղակալ Տիգրան Դադունցը երկրորդ ընթերցմամբ քննարկման է ներկայացրել «Հաշտարարության մասին» օրենքում եւ Քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում առաջարկվող լրացումները եւ փոփոխությունները:

Առաջարկվում է ավելի կատարելագործել առցանց հաշտարարության կիրառումը նշելով, որ առցանց հաշտարարության դեպքում կողմերը կարող են հաշտարարությունն էլեկտրոնային եղանակով ստորագրել:

Հիմնական փոփոխությունները՝ այստեղ:

Զեկուցողի խոսքով վերջին երեք ամիսներին պարտադիր հաշտարարության գործարկումից ի վեր ավելի քան 320 գործ մուտքագրվել է նախարարության էլեկտրոնային համակարգ: Նշվել է, որ քաղաքացիները նախարարությունից խնդրում են հաշտարարի թեկնածու եւ շուրջ 30 տոկոս դեպքերում կողմերը հաշտվում են:

Ըստ Տիգրան Դադունցի՝ առաջին ընթերցումից հետո Կառավարությունը ներկայացրել է մի շարք առաջարկներ:

Հարակից զեկուցող, հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Արուսյակ Ջուլհակյանն առաջարկել է կողմ քվեարկել նախաձեռնությանը:

Քննարկվել է նաեւ ««Արդարադատության ակադեմիայի մասին» օրենքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը:

ՀՀ արդարադատության նախարարի տեղակալ Տիգրան Դադունցի խոսքով առաջարկվում է օրենքից հանել Արդարադատության ակադեմիայի կողմից պետական բյուջեի միջոցների հաշվին մասնագիտական պատրաստում անցնող ունկնդիրներին կրթաթոշակ վճարելու եւ դրան ուղղակիորեն վերաբերող կարգավորումները:

Զեկուցողի խոսքով առաջինից երկրորդ ընթերցում առաջարկներ չեն ներկայացվել:

Հիմնական փոփոխությունները՝ այստեղ:

Հարակից զեկուցող, հանձնաժողովի անդամ Ալխաս Ղազարյանը հորդորել է դրական եզրակացություն տալ նախագծին:

Երկրորդ ընթերցմամբ քննարկված նախաձեռնություններն արժանացել են հանձնաժողովի հավանությանը:

««Պետական տուրքի մասին» օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին» եւ «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» օրինագծերի քննարկումը հետաձգվել է մինչեւ երկու ամիս ժամկետով: 
 

06.10.2025
Դատական օրենսգրքի կարգավորումն առաջարկվում է համապատասխանեցնել ՍԴ որոշմանը
Օրենսդրական առաջարկով նախատեսվում է Դատական օրենսգրքի կարգավորումը համապատասխանեցնել Սահմանադրական դատարանի որոշմանը: Ըստ այդմ` դատավորին եւ Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու, ինչպես նաեւ նրանց լիազորությունները դադարեցնելու կամ քրեական հետապնդում հարուցել...
06.10.2025
Հանձնաժողովը բացասական եզրակացություն է տվել «Ազգային ճգնաժամի եւ կառավարման ձախողման մասին» ՀՀ ԱԺ հայտարարության նախագծին
ՀՀ ԱԺ «Պատիվ ունեմ» խմբակցության հեղինակած «Ազգային ճգնաժամի եւ կառավարման ձախողման մասին» ՀՀ ԱԺ հայտարարության նախագիծը քննարկվել է Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի` հոկտեմբերի 6-ի հերթական նիստում: Հայտարարության տեքստը՝ այստեղ: Խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանը տեղեկացրել է, որ հ...
06.10.2025
Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստ. ուղիղ հեռարձակում
Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակումը: ...
