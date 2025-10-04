Մասնագետները կոչ են անում քաղաքացիներին չուշացնել ու օգտվել պատվաստվելու հնարավորությունից, քանի որ գրիպի շրջանը դեռ առջեւում է: Սեզոնային գրիպի դեմ պատվաստվել են ԱԺ պատգամավորներն ու աշխատակազմի ներկայացուցիչները:
Մանրամասները` տեսանյութում:
|
Արխիվ
|
04.10.2025
Սեզոնային գրիպի դեմ պատվաստվել են ԱԺ պատգամավորներն ու աշխատակազմի ներկայացուցիչները
Մասնագետները կոչ են անում քաղաքացիներին չուշացնել ու օգտվել պատվաստվելու հնարավորությունից, քանի որ գրիպի շրջանը դեռ առջեւում է: Սեզոնային գրիպի դեմ պատվաստվել են ԱԺ պատգամավորներն ու աշխատակազմի ներկայացուցիչները:
Մանրամասները` տեսանյութում: