ԱԺ նախագահի տեղակալ Ռուբեն Ռուբինյան - 13.10.2025 - 14:00-16:00,
ԱԺ նախագահի տեղակալ Հակոբ Արշակյան - 17.10.2025 - 14:00-16:00:
1. Արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողով - 06.10.2025 -11:00-13:00,
2. Տարածաշրջանային եւ եվրասիական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողով - 07.10.2025 - 11:00-13:00,
3. Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողով - 08.10.2025 - 11:00-13:00,
4. Եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողով - 09.10.2025 - 11:00-13:00,
5. Տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության եւ շրջակա միջավայրի պահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողով - 10.10.2025 - 11:00-13:00,
6. Պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողով - 14.10.2025 - 11:00-13:00,
7. Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողով - 15.10.2025 - 11:00-13:00,
8. Առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողով - 16.10.2025 - 11:00-13:00,
9. Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողով - 17.10.2025 - 11:00-13:00,
10. Մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողով - 20.10.2025 - 11:00-13:00,
11. Ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողով - 28.10.2025 - 11:00-13:00,
12. Գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողով - 31.10.2025 - 15:00-17:00:
Ընդունելությանը հերթագրվելու համար զանգահարել (374-10) 506050, (374-11) 506050, 87-88 հեռախոսահամարներով: Խնդրում ենք ներկայանալ անձը հաստատող փաստաթղթով: