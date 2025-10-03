National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
03.10.2025
Ազգային ժողովում քաղաքացիների ընդունելության ժամանակացույց
ԱԺ նախագահի տեղակալ Ռուբեն Ռուբինյան - 13.10.2025 - 14:00-16:00, 
  
ԱԺ նախագահի տեղակալ Հակոբ Արշակյան - 17.10.2025 - 14:00-16:00: 
  
  
  
1. Արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողով - 06.10.2025 -11:00-13:00, 
  
2. Տարածաշրջանային եւ եվրասիական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողով - 07.10.2025 - 11:00-13:00, 
  
3. Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողով - 08.10.2025 - 11:00-13:00, 
  
4. Եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողով - 09.10.2025 - 11:00-13:00, 
  
5. Տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության եւ շրջակա միջավայրի պահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողով - 10.10.2025 - 11:00-13:00, 
  
6. Պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողով - 14.10.2025 - 11:00-13:00, 
  
7. Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողով - 15.10.2025 - 11:00-13:00, 
  
8. Առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողով - 16.10.2025 - 11:00-13:00, 
  
9. Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողով - 17.10.2025 - 11:00-13:00, 
  
10. Մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողով - 20.10.2025 - 11:00-13:00, 
  
11. Ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողով - 28.10.2025 - 11:00-13:00, 
  
12. Գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողով - 31.10.2025 - 15:00-17:00: 
  
Ընդունելությանը հերթագրվելու համար զանգահարել (374-10) 506050, (374-11) 506050, 87-88 հեռախոսահամարներով: Խնդրում ենք ներկայանալ անձը հաստատող փաստաթղթով:
 

03.10.2025
ՀՀ ԱԺ պատվիրակությունը մասնակցել է Ստրասբուրգում կայացած ԵԽԽՎ նստաշրջանի աշխատանքներին
Եվրոպական քաղաքական այս կառույցը պատվիրակների համար հարթակ է` միջազգային հանրությանը ներկայացնելու կարեւորն ու համամարդկայինը: ԱԺ պատգամավորները Ստրասբուրգում էին ԵԽԽՎ-ում ԱԺ պատվիրակության ղեկավար Ռուբեն Ռուբինյանի գլխավորությամբ:Մանրամասները` տեսանյութում: ...
03.10.2025
Կարեւոր է, որ քաղաքական կուսակցությունները խոսեն եւ աշխատեն ժողովրդավարության համար. Արուսյակ Ջուլհակյանը ելույթ է ունեցել ԵԽԽՎ նստաշրջանի ընթացքում
Ստրասբուրգում ընթացող ԵԽԽՎ նստաշրջանի աշխատանքներին մասնակցում է կառույցում ՀՀ ԱԺ պատվիրակությունը՝ խորհրդարանի փոխնախագահ, պատվիրակության ղեկավար Ռուբեն Ռուբինյանի գլխավորությամբ: Նստաշրջանի ընթացքում ելույթ է ունեցել ԱԺ պատվիրակության անդամ Արուսյակ Ջուլհակյանը: «Շնորհակալություն, հարգելի՛ նախագահ...
03.10.2025
Հակոբ Արշակյանը ողջույնի խոսքով է հանդես եկել «Հայաստան-ճարտարագիտական շաբաթ 2025» միջոցառմանը
ՀՀ ԱԺ նախագահի տեղակալ Հակոբ Արշակյանը հոկտեմբերի 3-ին մասնակցել եւ ողջույնի խոսքով է հանդես եկել «Հայաստան-ճարտարագիտական շաբաթ 2025» միջոցառմանը: Հակոբ Արշակյանը նախ շնորհավորել է ներկաներին այն կարեւոր փաստի առնչությամբ, որ տարվա ամենամեծ ինժեներական միջոցառումն արդեն անցկացվում է «Ինժեներական քա...
03.10.2025
Խորհրդարանական ճեպազրույցներ. «Պատիվ ունեմ» խմբակցություն
«Պատիվ ունեմ» խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանն ԱԺ նիստերին հաջորդող խորհրդարանական ճեպազրույցների ընթացքում հանդես է եկել ներածական խոսքով եւ պատասխանել լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հարցերին: Մանրամասները` տեսանյութում: ...
03.10.2025
Խորհրդարանական ճեպազրույցներ. «Հայաստան» խմբակցություն
ԱԺ նիստերին հաջորդող խորհրդարանական ճեպազրույցներին «Հայաստան» խմբակցությունից մասնակցել է խմբակցության անդամ Արթուր Խաչատրյանը: Պատգամավորը նախ հանդես է եկել ներածական խոսքով, ապա պատասխանել լրագրողների հարցադրումներին: Մանրամասները` տեսանյութում:...
03.10.2025
Խորհրդարանական ճեպազրույցներ. «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցություն
ԱԺ նիստերին հաջորդող խորհրդարանական ճեպազրույցների ընթացքում «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովհաննիսյանն ու Արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյանը պատասխանել են լրագրողների հարցերին: Մանրամասները` տեսանյութում:...
