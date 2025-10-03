National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
HOME | MAIL | SITEMAP
Armenian Russian English French
   
ԱԺ Նախագահ  |   Պատգամավորներ  |   ԱԺ խորհուրդ  |   Հանձնաժողովներ  |   Խմբակցություններ  |   Աշխատակազմ  |   Բյուջետային գրասենյակ  |   Օրենսդրություն   |   Նախագծեր  |   Նիստեր  |   Լուրեր   |   Արտաքին հարաբերություններ  |   Գրադարան  |   Ընտրողների հետ կապեր  |   Մրցութային խորհուրդ  |   Հղումներ
Այսօր խորհրդարանում
Ճեպազրույցներ
Ասուլիսներ
Հարցազրույցներ
Արխիվ
3.10.2025

Երկ Երք Չրք Հնգ Ուր Շբթ Կիր
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Բաժանորդագրություն
Ձեր էլ. փոստի հասցեն`

Հայաստանի
մասին
Խորհրդարանի
մասին
Հայաստանի
Հանրապետության
Սահմանադրություն
Ազգային ժողովի կանոնակարգ
  
03.10.2025
Կարեւոր է, որ քաղաքական կուսակցությունները խոսեն եւ աշխատեն ժողովրդավարության համար. Արուսյակ Ջուլհակյանը ելույթ է ունեցել ԵԽԽՎ նստաշրջանի ընթացքում
1 / 1

Ստրասբուրգում ընթացող ԵԽԽՎ նստաշրջանի աշխատանքներին մասնակցում է կառույցում ՀՀ ԱԺ պատվիրակությունը՝ խորհրդարանի փոխնախագահ, պատվիրակության ղեկավար Ռուբեն Ռուբինյանի գլխավորությամբ: Նստաշրջանի ընթացքում ելույթ է ունեցել ԱԺ պատվիրակության անդամ Արուսյակ Ջուլհակյանը:

«Շնորհակալություն, հարգելի՛ նախագահող,

Հարգելի՛ գործընկերներ,

Քաղաքական կուսակցությունները չափազանց կարեւոր են ժողովրդավարության համար: Ժողովրդավարությունները չեն կարող գործել առանց դրանց: Սակայն շատ ավելի կարեւոր է, որ քաղաքական կուսակցությունները խոսեն եւ աշխատեն ժողովրդավարության համար: Կուսակցությունները, որոնք հանդուրժում կամ նորմալացնում են քաղաքացիական ազատությունների սահմանափակումը, իրենց շահերից ելնելով արտակարգ լիազորությունների կիրառումը, ոչ միայն թուլացնում են բազմակարծությունը, այլեւ բացում են ավտորիտար նահանջի դուռ:

Կարեւոր է ընդգծել առկա վտանգը: Մեր երկրներից շատերը, այդ թվում՝ Հայաստանը, ակտիվորեն բախվում են հակաժողովրդավարական կուսակցությունների հետ, որոնց աջակցում են արտաքին ավտորիտար ուժերը, որոնք ձգտում են խաթարել եւ խեղաթյուրել մեր քաղաքական կյանքը: Այս ջանքերը տարբեր ձեւեր ունեն՝ ֆինանսավորում, ապատեղեկատվական արշավներ եւ միջազգային հարթակների օգտագործում՝ հակաժողովրդավարական գործիչների օրինականացման համար, մինչեւ այս ժողովում առկա կապերի օգտագործումը: Եվ մենք պետք է քննարկենք, թե ինչպես ենք պայքարելու այդ սպառնալիքների դեմ:

Ազատ, թափանցիկ եւ մրցակցային կուսակցական համակարգն անփոխարինելի դեր է խաղում: Թափանցիկությունը քաղաքական լեգիտիմության նախապայման է: Քաղաքական կուսակցությունները չեն կարող պնդել, որ ներկայացնում են ժողովրդին, եթե այդ մարդիկ չեն տեսնում, թե ով է ֆինանսավորում այդ կուսակցություններին, ով է վճարում քաղաքականության համար եւ ով է կանգնած հետեւում:

Ներքին ժողովրդավարությունը նույնպես կարեւոր նշանակություն ունի կուսակցությունների համար: Ինչպե՞ս է ընտրվում կուսակցության ղեկավար մարմինը, ինչպե՞ս են կազմվում կուսակցությունների ընտրական ցուցակները. այս ամենը ցույց է տալիս կուսակցության ներքին ժողովրդավարության մակարդակը: Եվ եթե կուսակցությունը ներքուստ ժողովրդավարական չէ, ապա ինչպես կարող է ժողովրդավարական զարգացում բերել երկրին՝ իշխանությունն իրականացնելիս:

Քաղաքական կուսակցությունները նույնպես մեծ դեր ունեն քաղաքական համակարգի նկատմամբ հանրային վստահության եւ վստահության բարձրացման գործում: Դրա համար անհրաժեշտ է, որ կուսակցությունները մշակեն եւ ընդունեն իրենց անդամների վարքագծի կանոններ, որոնք պետք է ներառեն ազնվության վերաբերյալ դրույթներ:

Հարգելի՛ գործընկերներ, չնայած առկա մարտահրավերներին՝ մենք պետք է հավատարիմ մնանք ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների եւ օրենքի գերակայության պաշտպանությանն ու ամրապնդմանը, ինչպես նաեւ քաղաքական կուսակցությունների ֆինանսական եւ հանրային թափանցիկության ու բազմակուսակցական, մրցակցային քաղաքական դաշտի ապահովմանը:

Շնորհակալություն»,- ասել է Արուսյակ Ջուլհակյանը:

03.10.2025
Հակոբ Արշակյանը ողջույնի խոսքով է հանդես եկել «Հայաստան-ճարտարագիտական շաբաթ 2025» միջոցառմանը
ՀՀ ԱԺ նախագահի տեղակալ Հակոբ Արշակյանը հոկտեմբերի 3-ին մասնակցել եւ ողջույնի խոսքով է հանդես եկել «Հայաստան-ճարտարագիտական շաբաթ 2025» միջոցառմանը: Հակոբ Արշակյանը նախ շնորհավորել է ներկաներին այն կարեւոր փաստի առնչությամբ, որ տարվա ամենամեծ ինժեներական միջոցառումն արդեն անցկացվում է «Ինժեներական քա...
03.10.2025
Խորհրդարանական ճեպազրույցներ. «Պատիվ ունեմ» խմբակցություն
«Պատիվ ունեմ» խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանն ԱԺ նիստերին հաջորդող խորհրդարանական ճեպազրույցների ընթացքում հանդես է եկել ներածական խոսքով եւ պատասխանել լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հարցերին: Մանրամասները` տեսանյութում: ...
03.10.2025
Խորհրդարանական ճեպազրույցներ. «Հայաստան» խմբակցություն
ԱԺ նիստերին հաջորդող խորհրդարանական ճեպազրույցներին «Հայաստան» խմբակցությունից մասնակցել է խմբակցության անդամ Արթուր Խաչատրյանը: Պատգամավորը նախ հանդես է եկել ներածական խոսքով, ապա պատասխանել լրագրողների հարցադրումներին: Մանրամասները` տեսանյութում:...
03.10.2025
Խորհրդարանական ճեպազրույցներ. «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցություն
ԱԺ նիստերին հաջորդող խորհրդարանական ճեպազրույցների ընթացքում «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովհաննիսյանն ու Արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյանը պատասխանել են լրագրողների հարցերին: Մանրամասները` տեսանյութում:...
ԱԺ Նախագահ  |  Պատգամավորներ|  ԱԺ խորհուրդ  |  Հանձնաժողովներ  |  Խմբակցություններ  |  Աշխատակազմ
Օրենսդրություն  |   Նախագծեր  |  Նիստեր  |   Լուրեր  |  Արտաքին հարաբերություններ   |  Գրադարան  |  Ընտրողների հետ կապեր  |  Հղումներ  |  RSS
|   azdararir.am
Ձեւավորումը`
ZOOM GRAPHICS
WWW.ZOOM.AM
Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երեւան, 0095
Մարշալ Բաղրամյան 19

webmaster@parliament.am
Տեղեկատու` 8788, (374-11) 506050, (374-10) 506050
Տեղեկատվության ազատության պատասխանատու Տիգրան Հակոբյան