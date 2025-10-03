Ստրասբուրգում ընթացող ԵԽԽՎ նստաշրջանի աշխատանքներին մասնակցում է կառույցում ՀՀ ԱԺ պատվիրակությունը՝ խորհրդարանի փոխնախագահ, պատվիրակության ղեկավար Ռուբեն Ռուբինյանի գլխավորությամբ: Նստաշրջանի ընթացքում ելույթ է ունեցել ԱԺ պատվիրակության անդամ Արուսյակ Ջուլհակյանը:
«Շնորհակալություն, հարգելի՛ նախագահող,
Հարգելի՛ գործընկերներ,
Քաղաքական կուսակցությունները չափազանց կարեւոր են ժողովրդավարության համար: Ժողովրդավարությունները չեն կարող գործել առանց դրանց: Սակայն շատ ավելի կարեւոր է, որ քաղաքական կուսակցությունները խոսեն եւ աշխատեն ժողովրդավարության համար: Կուսակցությունները, որոնք հանդուրժում կամ նորմալացնում են քաղաքացիական ազատությունների սահմանափակումը, իրենց շահերից ելնելով արտակարգ լիազորությունների կիրառումը, ոչ միայն թուլացնում են բազմակարծությունը, այլեւ բացում են ավտորիտար նահանջի դուռ:
Կարեւոր է ընդգծել առկա վտանգը: Մեր երկրներից շատերը, այդ թվում՝ Հայաստանը, ակտիվորեն բախվում են հակաժողովրդավարական կուսակցությունների հետ, որոնց աջակցում են արտաքին ավտորիտար ուժերը, որոնք ձգտում են խաթարել եւ խեղաթյուրել մեր քաղաքական կյանքը: Այս ջանքերը տարբեր ձեւեր ունեն՝ ֆինանսավորում, ապատեղեկատվական արշավներ եւ միջազգային հարթակների օգտագործում՝ հակաժողովրդավարական գործիչների օրինականացման համար, մինչեւ այս ժողովում առկա կապերի օգտագործումը: Եվ մենք պետք է քննարկենք, թե ինչպես ենք պայքարելու այդ սպառնալիքների դեմ:
Ազատ, թափանցիկ եւ մրցակցային կուսակցական համակարգն անփոխարինելի դեր է խաղում: Թափանցիկությունը քաղաքական լեգիտիմության նախապայման է: Քաղաքական կուսակցությունները չեն կարող պնդել, որ ներկայացնում են ժողովրդին, եթե այդ մարդիկ չեն տեսնում, թե ով է ֆինանսավորում այդ կուսակցություններին, ով է վճարում քաղաքականության համար եւ ով է կանգնած հետեւում:
Ներքին ժողովրդավարությունը նույնպես կարեւոր նշանակություն ունի կուսակցությունների համար: Ինչպե՞ս է ընտրվում կուսակցության ղեկավար մարմինը, ինչպե՞ս են կազմվում կուսակցությունների ընտրական ցուցակները. այս ամենը ցույց է տալիս կուսակցության ներքին ժողովրդավարության մակարդակը: Եվ եթե կուսակցությունը ներքուստ ժողովրդավարական չէ, ապա ինչպես կարող է ժողովրդավարական զարգացում բերել երկրին՝ իշխանությունն իրականացնելիս:
Քաղաքական կուսակցությունները նույնպես մեծ դեր ունեն քաղաքական համակարգի նկատմամբ հանրային վստահության եւ վստահության բարձրացման գործում: Դրա համար անհրաժեշտ է, որ կուսակցությունները մշակեն եւ ընդունեն իրենց անդամների վարքագծի կանոններ, որոնք պետք է ներառեն ազնվության վերաբերյալ դրույթներ:
Հարգելի՛ գործընկերներ, չնայած առկա մարտահրավերներին՝ մենք պետք է հավատարիմ մնանք ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների եւ օրենքի գերակայության պաշտպանությանն ու ամրապնդմանը, ինչպես նաեւ քաղաքական կուսակցությունների ֆինանսական եւ հանրային թափանցիկության ու բազմակուսակցական, մրցակցային քաղաքական դաշտի ապահովմանը:
Շնորհակալություն»,- ասել է Արուսյակ Ջուլհակյանը: