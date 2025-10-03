National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
03.10.2025
Հակոբ Արշակյանը ողջույնի խոսքով է հանդես եկել «Հայաստան-ճարտարագիտական շաբաթ 2025» միջոցառմանը
ՀՀ ԱԺ նախագահի տեղակալ Հակոբ Արշակյանը հոկտեմբերի 3-ին մասնակցել եւ ողջույնի խոսքով է հանդես եկել «Հայաստան-ճարտարագիտական շաբաթ 2025» միջոցառմանը:

Հակոբ Արշակյանը նախ շնորհավորել է ներկաներին այն կարեւոր փաստի առնչությամբ, որ տարվա ամենամեծ ինժեներական միջոցառումն արդեն անցկացվում է «Ինժեներական քաղաքում»:

«Կարեւոր է նշել, որ այս պարարտ հողը, որի վրա ամեն սերմ աճել եւ ծաղկում է, պայմանավորված է մարդկանցով, ովքեր այստեղ ներկա են: Այս համատեքստում նաեւ ուզում եմ ողջունել Երեւան այցելած մեր բոլոր գործընկերներին, ընկերություններին, սփյուռքի ներկայացուցիչներին եւ նրանց ասել, որ, իսկապես, ձեր ցանած սերմերը հուսալի ձեռքերում են: Այն միջավայրը, որտեղ ցանկանում եք ձեր գործունեությունը ծավալել, սովորել, աշխատել, գիտությամբ զբաղվել, ինժեներությամբ զբաղվել, իսկապես, կարող է պտուղներ տալ»,- նշել է խորհրդարանի նախագահի տեղակալը:

ԱԺ փոխնախագահն անդրադարձել է մեր երկրի որդեգրած խաղաղության օրակարգին եւ փաստել՝ այսօր տարածաշրջանում քայլում ենք խաղաղության ճանապարհով ու տեսանելի են այն համառ ու գործնական քայլերը, որոնք բերելու են տարածաշրջանի ճանապարհների ապաշրջափակմանը, տարածաշրջանում կայուն եւ երկարաժամկետ խաղաղությանը: «Խաղաղությունն ունի իր մարտահրավերները, պատերազմի ժամանակները, հակամարտություններն ունեն իրենց մարտահրավերները, բայց այս մարտահրավերները հաղթահարվում են առաջին հերթին մարդկանց, տաղանդավոր մարդկանց՝ ինժեներների, գիտնականների, ուսանողների, այն մարդկանց շնորհիվ, որոնք այսօր այստեղ են»,- ընդգծել է Հակոբ Արշակյանը եւ ելույթի ավարտին եւս մեկ անգամ հաջողություն մաղթել «Հայաստան-ճարտարագիտական շաբաթ 2025-ի» աշխատանքներին:

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապետյանը ողջույնի խոսքում երախտագիտություն է հայտնել ԱԺ փոխնախագահ Հակոբ Արշակյանին՝ դեռեւս 2018 թվականին «Ինժեներական քաղաքի» հայեցակարգը շրջանառելու, այդ գաղափարի իրագործմանը հավատալու եւ Կառավարության գործընկերներին ծրագրի շուրջ համախմբելու համար:

Ողջույնի խոսքերով հանդես են եկել նաեւ Հայաստանում ԵՄ պատվիրակության ղեկավար, դեսպան Վասիլիս Մարագոսը, Հայաստանում Հնդկաստանի դեսպան Նիլակշի Սահա Սինհան, «Ինժեներական ասոցիացիայի» խորհրդի նախագահ Արամ Սալաթյանը, «Ձեռնարկությունների ինկուբատոր» հիմնադրամի տնօրեն Բագրատ Ենգիբարյանը եւ ոլորտի այլ ներկայացուցիչներ:

Այնուհետեւ ԱԺ փոխնախագահ Հակոբ Արշակյանն ու ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապետյանը շրջել են «Բարձր տեխնոլոգիական աքսելերատոր» շենքում, ծանոթացել շենքային պայմաններին:

Նշենք, որ «Հայաստան-ճարտարագիտական շաբաթ 2025-ը» տարեկան միջոցառում է, որը ներկայացնում է Հայաստանում ճարտարագիտության ոլորտի վերջին նվաճումները:

Ինժեներական քաղաքում, այդ թվում` «Բարձր տեխնոլոգիական աքսելերատոր» շենքում տեղի են ունենում պանելային քննարկումներ ոլորտի ամենակարեւոր ու հիմնարար հարցերի մասին, միջազգային ու տեղական մասնագետների մատուցմամբ հիմնական բանախոսություններ, նորարական եւ տեխնոլոգիական թեմաների վերաբերյալ թեմատիկ աշխատարաններ: 2025 թվականի եռօրյա ծրագիրը կանցկացվի Երեւանում եւ Վանաձորում:

Միջոցառմանը մասնակցում են ինժեներական համայնքի ներկայացուցիչներ եւ տեխնոլոգիական ոլորտի մասնագետներ, բարձր տեխնոլոգիական ոլորտի ուսանողներ եւ հետազոտողներ:

03.10.2025
Խորհրդարանական ճեպազրույցներ. «Պատիվ ունեմ» խմբակցություն
«Պատիվ ունեմ» խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանն ԱԺ նիստերին հաջորդող խորհրդարանական ճեպազրույցների ընթացքում հանդես է եկել ներածական խոսքով եւ պատասխանել լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հարցերին: Մանրամասները` տեսանյութում: ...
03.10.2025
Խորհրդարանական ճեպազրույցներ. «Հայաստան» խմբակցություն
ԱԺ նիստերին հաջորդող խորհրդարանական ճեպազրույցներին «Հայաստան» խմբակցությունից մասնակցել է խմբակցության անդամ Արթուր Խաչատրյանը: Պատգամավորը նախ հանդես է եկել ներածական խոսքով, ապա պատասխանել լրագրողների հարցադրումներին: Մանրամասները` տեսանյութում:...
03.10.2025
Խորհրդարանական ճեպազրույցներ. «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցություն
ԱԺ նիստերին հաջորդող խորհրդարանական ճեպազրույցների ընթացքում «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովհաննիսյանն ու Արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյանը պատասխանել են լրագրողների հարցերին: Մանրամասները` տեսանյութում:...
