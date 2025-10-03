ԱԺ նիստերին հաջորդող խորհրդարանական ճեպազրույցներին «Հայաստան» խմբակցությունից մասնակցել է խմբակցության անդամ Արթուր Խաչատրյանը: Պատգամավորը նախ հանդես է եկել ներածական խոսքով, ապա պատասխանել լրագրողների հարցադրումներին:
Մանրամասները` տեսանյութում:
Արխիվ
03.10.2025
Խորհրդարանական ճեպազրույցներ. «Հայաստան» խմբակցություն
03.10.2025
