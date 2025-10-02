Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովը նիստ կգումարի հոկտեմբերի 6-ին՝ ժամը 10:00-ին, 314 դահլիճում: Օրակարգը՝
այստեղ:
|
Արխիվ
|
02.10.2025
Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովը նիստ կգումարի
Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովը նիստ կգումարի հոկտեմբերի 6-ին՝ ժամը 10:00-ին, 314 դահլիճում: Օրակարգը՝
այստեղ:
02.10.2025
Տեղի կունենան խորհրդարանական ճեպազրույցները
ԱԺ հերթական նիստերին հաջորդող խորհրդարանական ճեպազրույցները տեղի կունենան հոկտեմբերի 3-ին ԱԺ 314 դահլիճում` հետեւյալ ժամանակացույցով. ՀՀ ԱԺ «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցություն- 11:00-11:20, ՀՀ ԱԺ «Հայաստան» խմբակցություն - 11:20-11:40, ՀՀ ԱԺ «Պատիվ ունեմ» խմբակցություն - 11:40-12:00: ...
02.10.2025
Ազգային ժողովն ընդունել է «Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ խաղաղության հաստատման վերաբերյալ» հայտարարությունը
Սեպտեմբերի 30-ին գումարված ԱԺ հերթական նիստերի ավարտից անմիջապես հետո պատգամավորների նախաձեռնությամբ գումարվել է Ազգային ժողովի արտահերթ նիստ: Օրակարգում ԱԺ «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության հեղինակած «Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ խաղաղության հաստատման վերաբերյալ» ԱԺ հայտարարության նախագիծն է: ...
02.10.2025
Խորհրդարանն ավարտել է հերթական նիստերի աշխատանքը
Հոկտեմբերի 2-ի ՀՀ ԱԺ հերթական նիստում շարունակվել է Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամի ընտրության հարցի քննարկումը: Հիշեցնենք, որ Մրցութային խորհրդի որոշմամբ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամի թափուր պաշտոնում առաջարկվել է Լեւոն Բալյանի թեկնածությունը: ՀՀ Ազգային ժողովի հաշվիչ հա...
02.10.2025
Շիրակ Թորոսյանը հեռավար ձեւաչափով մասնակցել է ԱՊՀ ՄԽՎ մշտական հանձնաժողովի նիստին
ԱԺ տարածաշրջանային եւ եվրասիական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Շիրակ Թորոսյանը հոկտեմբերի 2-ին հեռավար ձեւաչափով մասնակցել է ԱՊՀ ՄԽՎ ագրարային քաղաքականություն, բնական պաշարների եւ էկոլոգիայի մշտական հանձնաժողովի նիստին: Քննարկվել են ԱՊՀ անդամ պետություններում գյուղատնտեսական քաղաքակա...
02.10.2025
Հռիփսիմե Հունանյանն ընտրվել է ԱԺ առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ
ՀՀ ԱԺ հաշվիչ հանձնախմբի նախագահ Նարեկ Բաբայանը հոկտեմբերի 2-ի ԱԺ հերթական նիստում տեղեկացրել է, որ տեղի է ունեցել գաղտնի քվեարկություն, որին ԱԺ 107 պատգամավորից մասնակցել է 61-ը: Քվեատուփում առկա է եղել 61 քվեաթերթիկ, անվավեր քվեաթերթիկներ չեն հայտնաբերվել: Հռիփսիմե Հունանյանի թեկնածությանը կողմ է ք...
02.10.2025
Կգումարվի Ազգային ժողովի արտահերթ նիստ
Հիմք ընդունելով Ազգային ժողովի արտահերթ նիստ գումարելու վերաբերյալ Ազգային ժողովի պատգամավորների նախաձեռնությունը եւ Ազգային ժողովի խորհրդի 2025 թվականի հոկտեմբերի 2-ի ԱԺԽՈ-047-Լ որոշումը, առաջնորդվելով Սահմանադրության 100-րդ եւ «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքի 41-րդ հոդվածներո...
02.10.2025
Մենք պետք է ոչ միայն լսենք երիտասարդների ձայնը, այլեւ հզորացնենք նրանց կոնկրետ մեխանիզմների միջոցով. Արուսյակ Ջուլհակյանը ելույթ է ունեցել ԵԽԽՎ նստաշրջանում
ԵԽԽՎ-ում ԱԺ պատվիրակությունը, խորհրդարանի փոխնախագահ, պատվիրակության ղեկավար Ռուբեն Ռուբինյանի գլխավորությամբ մասնակցում է Ստրասբուրգում ընթացող վեհաժողովի նստաշրջանին: ԱԺ պատվիրակության անդամ Արուսյակ Ջուլհակյանն իր ելույթում նշել է. «Շնորհակալություն, հարգելի՛ նախագահող: Հարգելի՛ գործընկերներ, Երի...
02.10.2025
ԱԺ խորհրդի որոշմամբ հերթական նիստերի ավարտից անմիջապես հետո կգումարվի արտահերթ նիստ
Ազգային ժողովի խորհուրդը հոկտեմբերի 2-ին գումարել է արտահերթ նիստ: Այն վարել է ՀՀ ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը: Հիմք ընդունելով 2025 թվականի սեպտեմբերի 30-ին գումարված հերթական նիստերի ավարտից անմիջապես հետո Ազգային ժողովի արտահերթ նիստ գումարելու վերաբերյալ Ազգային ժողովի պատգամավորների նախաձեռնությու...