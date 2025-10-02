Հոկտեմբերի 2-ի ՀՀ ԱԺ հերթական նիստում շարունակվել է Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամի ընտրության հարցի քննարկումը:
Հիշեցնենք, որ Մրցութային խորհրդի որոշմամբ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամի թափուր պաշտոնում առաջարկվել է Լեւոն Բալյանի թեկնածությունը:
ՀՀ Ազգային ժողովի հաշվիչ հանձնախմբի նախագահ Նարեկ Բաբայանը տեղեկացրել է, որ ԱԺ պատգամավորներից քվեարկությանը ոչ ոք չի մասնակցել, եւ որոշում չի կայացվել:
Այնուհետեւ, խորհրդարանը քվեարկություններով ընդունել է հերթական նիստերում քննարկված օրենքների նախագծերը, բացառությամբ ՀՀ ԱԺ «Հայաստան» խմբակցության նախաձեռնած «ՀՀ քրեական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» օրենքի նախագծից:
Սպառելով օրակարգը՝ խորհրդարանն ավարտել է հերթական նիստերի աշխատանքը: