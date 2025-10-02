National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
02.10.2025
Խորհրդարանն ավարտել է հերթական նիստերի աշխատանքը
Հոկտեմբերի 2-ի ՀՀ ԱԺ հերթական նիստում շարունակվել է Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամի ընտրության հարցի քննարկումը:

Հիշեցնենք, որ Մրցութային խորհրդի որոշմամբ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամի թափուր պաշտոնում առաջարկվել է Լեւոն Բալյանի թեկնածությունը:

ՀՀ Ազգային ժողովի հաշվիչ հանձնախմբի նախագահ Նարեկ Բաբայանը տեղեկացրել է, որ ԱԺ պատգամավորներից քվեարկությանը ոչ ոք չի մասնակցել, եւ որոշում չի կայացվել:

Այնուհետեւ, խորհրդարանը քվեարկություններով ընդունել է հերթական նիստերում քննարկված օրենքների նախագծերը, բացառությամբ ՀՀ ԱԺ «Հայաստան» խմբակցության նախաձեռնած «ՀՀ քրեական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» օրենքի նախագծից:

Սպառելով օրակարգը՝ խորհրդարանն ավարտել է հերթական նիստերի աշխատանքը:

02.10.2025
Շիրակ Թորոսյանը հեռավար ձեւաչափով մասնակցել է ԱՊՀ ՄԽՎ մշտական հանձնաժողովի նիստին
ԱԺ տարածաշրջանային եւ եվրասիական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Շիրակ Թորոսյանը հոկտեմբերի 2-ին հեռավար ձեւաչափով մասնակցել է ԱՊՀ ՄԽՎ ագրարային քաղաքականություն, բնական պաշարների եւ էկոլոգիայի մշտական հանձնաժողովի նիստին: Քննարկվել են ԱՊՀ անդամ պետություններում գյուղատնտեսական քաղաքակա...
02.10.2025
Հռիփսիմե Հունանյանն ընտրվել է ԱԺ առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ
ՀՀ ԱԺ հաշվիչ հանձնախմբի նախագահ Նարեկ Բաբայանը հոկտեմբերի 2-ի ԱԺ հերթական նիստում տեղեկացրել է, որ տեղի է ունեցել գաղտնի քվեարկություն, որին ԱԺ 107 պատգամավորից մասնակցել է 61-ը: Քվեատուփում առկա է եղել 61 քվեաթերթիկ, անվավեր քվեաթերթիկներ չեն հայտնաբերվել: Հռիփսիմե Հունանյանի թեկնածությանը կողմ է ք...
02.10.2025
Կգումարվի Ազգային ժողովի արտահերթ նիստ
Հիմք ընդունելով Ազգային ժողովի արտահերթ նիստ գումարելու վերաբերյալ Ազգային ժողովի պատգամավորների նախաձեռնությունը եւ Ազգային ժողովի խորհրդի 2025 թվականի հոկտեմբերի 2-ի ԱԺԽՈ-047-Լ որոշումը, առաջնորդվելով Սահմանադրության 100-րդ եւ «Ազգային ժողովի կանոնակարգ»  սահմանադրական օրենքի 41-րդ հոդվածներո...
02.10.2025
Մենք պետք է ոչ միայն լսենք երիտասարդների ձայնը, այլեւ հզորացնենք նրանց կոնկրետ մեխանիզմների միջոցով. Արուսյակ Ջուլհակյանը ելույթ է ունեցել ԵԽԽՎ նստաշրջանում
ԵԽԽՎ-ում ԱԺ պատվիրակությունը, խորհրդարանի փոխնախագահ, պատվիրակության ղեկավար Ռուբեն Ռուբինյանի գլխավորությամբ մասնակցում է Ստրասբուրգում ընթացող վեհաժողովի նստաշրջանին: ԱԺ պատվիրակության անդամ Արուսյակ Ջուլհակյանն իր ելույթում նշել է. «Շնորհակալություն, հարգելի՛ նախագահող: Հարգելի՛ գործընկերներ, Երի...
02.10.2025
ԱԺ խորհրդի որոշմամբ հերթական նիստերի ավարտից անմիջապես հետո կգումարվի արտահերթ նիստ
Ազգային ժողովի խորհուրդը հոկտեմբերի 2-ին գումարել է արտահերթ նիստ: Այն վարել է ՀՀ ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը: Հիմք ընդունելով 2025 թվականի սեպտեմբերի 30-ին գումարված հերթական նիստերի ավարտից անմիջապես հետո Ազգային ժողովի արտահերթ նիստ գումարելու վերաբերյալ Ազգային ժողովի պատգամավորների նախաձեռնությու...
