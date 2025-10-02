ԱԺ տարածաշրջանային եւ եվրասիական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Շիրակ Թորոսյանը հոկտեմբերի 2-ին հեռավար ձեւաչափով մասնակցել է ԱՊՀ ՄԽՎ ագրարային քաղաքականություն, բնական պաշարների եւ էկոլոգիայի մշտական հանձնաժողովի նիստին:
Քննարկվել են ԱՊՀ անդամ պետություններում գյուղատնտեսական քաղաքականության, բնական պաշարների եւ էկոլոգիայի ոլորտում մոդելային օրենսդրական գործունեության զարգացման հեռանկարային ուղղություններին, ԱՊՀ անդամ պետություններում Հողային օրենսգրքի մոդելային նախագծին, «Ջերմոցային գազերի արտանետումների մոդելային սահմանափակման մասին» օրենքի նախագծին վերաբերող հարցեր: