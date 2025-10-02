Հիմք ընդունելով Ազգային ժողովի արտահերթ նիստ գումարելու վերաբերյալ Ազգային ժողովի պատգամավորների նախաձեռնությունը եւ Ազգային ժողովի խորհրդի 2025 թվականի հոկտեմբերի 2-ի ԱԺԽՈ-047-Լ որոշումը, առաջնորդվելով Սահմանադրության 100-րդ եւ «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքի 41-րդ հոդվածներով` ԱԺ նախագահի որոշմամբ սեպտեմբերի 30-ին գումարված ԱԺ հերթական նիստերի ավարտից անմիջապես հետո պատգամավորների նախաձեռնությամբ կգումարվի Ազգային ժողովի արտահերթ նիստ:
Օրակարգում «Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ խաղաղության հաստատման վերաբերյալ» Ազգային ժողովի հայտարարության նախագիծն է: