02.10.2025
Մենք պետք է ոչ միայն լսենք երիտասարդների ձայնը, այլեւ հզորացնենք նրանց կոնկրետ մեխանիզմների միջոցով. Արուսյակ Ջուլհակյանը ելույթ է ունեցել ԵԽԽՎ նստաշրջանում
ԵԽԽՎ-ում ԱԺ պատվիրակությունը, խորհրդարանի փոխնախագահ, պատվիրակության ղեկավար Ռուբեն Ռուբինյանի գլխավորությամբ մասնակցում է Ստրասբուրգում ընթացող վեհաժողովի նստաշրջանին:

ԱԺ պատվիրակության անդամ Արուսյակ Ջուլհակյանն իր ելույթում նշել է.

«Շնորհակալություն, հարգելի՛ նախագահող:

Հարգելի՛ գործընկերներ,

Երիտասարդները ոչ միայն վաղվա օրվա հույսն են, այլեւ այսօրվա փոփոխությունների առաջնորդները: Ամբողջ Եվրոպայում, մեր տարածաշրջանում եւ աշխարհում երիտասարդները շարունակում են բախվել զգալի խոչընդոտների՝ քաջաբար մարտահրավեր նետելով ավտորիտարիզմին, պաշտպանելով մարդու իրավունքները եւ պահանջելով ներառական մասնակցություն որոշումների կայացման գործընթացներին:

Նրանց էներգիան, ստեղծագործ լինելը եւ պայքարը մեզ հիշեցնում են, որ ժողովրդավարությունը կենդանի, շնչող գործընթաց է, որը պահանջում է մշտական խնամք եւ պաշտպանություն:

Հայաստանում մենք անձամբ ականատես ենք եղել երիտասարդական ակտիվիզմի վերափոխող ուժին: 2018 թվականի խաղաղ, թավշյա հեղափոխությունը խթանվել է կոռուպցիային վերջ դնելու եւ թափանցիկության ու արդարադատության վրա հիմնված ժողովրդավարական ապագա կառուցելու վճռականությամբ լի երիտասարդ քաղաքացիների կողմից:

Արդյունքում, այժմ մենք ունենք աշխարհում երկրորդ ամենաերիտասարդ խորհրդարանը:

Գործընկերնե՛ր, մենք պետք է ոչ միայն լսենք երիտասարդների ձայնը, այլեւ հզորացնենք նրանց կոնկրետ մեխանիզմների միջոցով:

Այս համատեքստում կցանկանայի նշել, որ այս տարվա սկզբին Հայաստանի խորհրդարանն ընդունեց «Երիտասարդության մասին» օրենքը, որը նոր խթան հաղորդեց երիտասարդների հզորացմանը եւ նրանց մասնակցության խթանմանը Հայաստանում ընթացող գործընթացներին:

Եվրոպայի խորհուրդը եւ դրա անդամ պետությունները կարեւոր դեր են խաղում երիտասարդական շարժումների աջակցության գործում: Դրա համար ես շնորհակալ եմ Եվրոպայի խորհրդի իմ գործընկերներին՝ երիտասարդական հարցերում իրենց դերի եւ աշխատանքի համար: Մենք պետք է շարունակենք ստեղծել անվտանգ միջավայր, որտեղ երիտասարդները կարող են մասնակցել ազատորեն եւ առանց վախի:

Որպես հայ պատգամավոր՝ ես վերահաստատում եմ մեր հավատարմությունն այս սկզբունքներին: Հայաստանը հանձնառու է խթանել երիտասարդների ներգրավվածությունը՝ որպես մեր ժողովրդավարական զարգացման անկյունաքար: Մենք կաշխատենք Եվրոպայի խորհրդի մեր գործընկերների հետ՝ զեկույցի առաջարկությունները կյանքի կոչելու եւ այնպիսի հասարակություն ստեղծելու համար, որտեղ յուրաքանչյուր երիտասարդ հնարավորություն կունենա իր ներդրումն ունենալու մեր համատեղ ժողովրդավարական ապագայի մեջ:

Շնորհակալություն»,- եզրափակել է պատգամավորը:

02.10.2025
Կգումարվի Ազգային ժողովի արտահերթ նիստ
Հիմք ընդունելով Ազգային ժողովի արտահերթ նիստ գումարելու վերաբերյալ Ազգային ժողովի պատգամավորների նախաձեռնությունը եւ Ազգային ժողովի խորհրդի 2025 թվականի հոկտեմբերի 2-ի ԱԺԽՈ-047-Լ որոշումը, առաջնորդվելով Սահմանադրության 100-րդ եւ «Ազգային ժողովի կանոնակարգ»  սահմանադրական օրենքի 41-րդ հոդվածներո...
02.10.2025
ԱԺ խորհրդի որոշմամբ հերթական նիստերի ավարտից անմիջապես հետո կգումարվի արտահերթ նիստ
Ազգային ժողովի խորհուրդը հոկտեմբերի 2-ին գումարել է արտահերթ նիստ: Այն վարել է ՀՀ ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը: Հիմք ընդունելով 2025 թվականի սեպտեմբերի 30-ին գումարված հերթական նիստերի ավարտից անմիջապես հետո Ազգային ժողովի արտահերթ նիստ գումարելու վերաբերյալ Ազգային ժողովի պատգամավորների նախաձեռնությու...
