ՀՀ ԱԺ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հերիքնազ Տիգրանյանը եւ պատգամավոր Զարուհի Բաթոյանը սեպտեմբերի 30-ին հանդիպել են Palimpsest project buro գերմանական կազմակերպության ծրագրի ղեկավար Աննա Սեւորտյանի եւ «Իրավունքի կենտրոն» ՀԿ-ի ներկայացուցիչներ Տաթեւիկ Ղարիբյանի եւ Աննա Մարալյանի հետ:
Հանդիպման ընթացքում ներկայացվել է, որ «Իրավունքի կենտրոն» ՀԿ-ն Palimpsest Projectburo-ի համագործակցությամբ իրականացնում է «Արվեստ, ջատագովություն եւ Ստամբուլյան կոնվենցիա» ծրագիրը, որը ֆինանսավորվում է Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության կողմից: Նախաձեռնության նպատակն է խթանել Եվրոպայի խորհրդի Ստամբուլյան կոնվենցիայի վավերացումը՝ ժամանակակից արվեստի ու մշակույթի միջոցով:
2025-2026 թվականներին ծրագիրն առաջին անգամ կիրականացվի Հայաստանում՝ միաժամանակ զարգացնելով թեմատիկ արվեստի նախագծերը եւ խթանելով Ստամբուլյան կոնվենցիայի վավերացմանն ուղղված ջատագովությունը:
Ծրագրի շրջանակում հայտարարվել է արվեստագետների մրցույթ՝ ներկայացնելու արվեստի գործեր, որոնք արձագանքում են կոնվենցիայի թեմաներին՝ արտացոլելով կանանց եւ ընտանիքի դեմ բռնության կանխարգելումը եւ դրա դեմ պայքարը:
Հանդիպման ընթացքում անդրադարձ է կատարվել նաեւ կոնվենցիայի վերաբերյալ հանրության մոտ ձեւավորված թյուրընկալումերին, մասնավորապես` ընտանիքի ավանդական մոդելի փոփոխության վերաբերյալ մտավախություններին:
«Մենք կարեւորում ենք ընտանիքի ավանդական մոդելի պահպանումը եւ կոնվենցիան ամենեւին միտված չէմոդելի փոփոխությանը: Իսկ բռնությունը, որպես երեւույթ, մերժելի է ցանկացած միջավայրում, այդ թվում` ընտանիքում»,- ասել է Հերիքնազ Տիգրանյանը:
Նա հույս է հայտնել, որ Կոնվենցիայի վավերացումը կդառնա ընտանեկան եւ կանանց դեմ բռնության կանխարգելման լրացուցիչ գործիք: