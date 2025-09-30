Բարձր եմ գնահատում հիմնադրամի կողմից իրականացվող ծրագրերը եւ շնորհավորում եմ Հայաստանում 30-ամյա գործունեության կապակցությամբ: Կարեւորելով ՀՀ ԱԺ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի համագործակցությունը Ֆրիդրիխ Էբերտ հիմնադրամի հետ՝ ասել է հանձնաժողովի նախագահ Հերիքնազ Տիգրանյանը:
Սեպտեմբերի 30-ին հանձնաժողովի անդամներ Զարուհի Բաթոյանը, Լիլիթ Ստեփանյանը, Գայանե Եղիազարյանը եւ Մարիամ Պողոսյանը հանդիպել են Ֆրիդրիխ Էբերտ հիմնադրամի գործադիր տնօրեն, գլխավոր քարտուղար Սաբինե Ֆենդրիխի գլխավորած պատվիրակության հետ:
Շնորհակալութուն հայտնելով ջերմ ընդունելության համար՝ Սաբինե Ֆենդրիխը նշել է, որ սա իր առաջին այցն է Հայաստան: Նա նշել է, որ աշխարհի շուրջ հարյուր երկրներում գործունեություն ծավալող եւ գրեթե 100-ամյա պատմություն ունեցող հիմնադրամի գործունեության առանցքում են աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերը, արհմիությունների գործունեությունը, սոցիալական համերաշխությանը վերաբերող խնդիրները:
Հյուրի խնդրանքով հանձնաժողովի անդամները ներկայացրել են մանրամասներ Գերմանիա կատարած աշխատանքային այցի վերաբերյալ:
Հերիքնազ Տիգրանյանն արժեւորել է աշխատանքային այցի շրջանակում Գերմանիայի փորձին ծանոթանալու հնարավորությունը: Մասնավորապես, նա կարեւորել է արհմիությունների գործունեությանը վերաբերող օրենսդրության փոփոխությանն ու աշխատանքային վեճերի արտադատկան մեխանիզմի ներդրմանը վերաբերող հիմնադրամի ունեցած փորձը:
Հանձնաժողովի անդամները եւս շնորհակալություն են հայտնել հիմնադրամին Հայաստանում ծավալած գործունեության համար:
Զարուհի Բաթոյանի դիտարկմամբ այցն առիթ դարձավ վերանայելու Հայաստանում գործող «Զբաղվածության մասին» օրենքը եւ առաջարկվող օրենսդրական նախաձեռնությամբ քննարկել հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար զբաղվածության քվոտա սահմանելու անհրաժեշտությունը:
Հանձնաժողովի անդամները ներկայացրել են Հայաստանում գործող արհմիությունների գործունեությունը, առկա մարտահրավերները, անդրադարձել մարզերում եղած ոլորտային խնդիրներին: Երկուստեք արժեւորվել է ձեւավորված հաջող համագործակցությունը, համատեղ ծրագրեր իրականացնելու պատրաստակամությունն ու փոխհամագործակցության շարունակականությունը: