30.09.2025
«Հայաստան» խմբակցությունն առաջարկում է փոփոխել Քրեական օրենսգրքի 136-րդ հոդվածը
ՀՀ ԱԺ ընդդիմադիր «Հայաստան» խմբակցությունն առաջարկում է փոփոխել Քրեական օրենսգրքի 136-րդ հոդվածը, որը վերաբերում է ցեղասպանություններին եւ մարդկության դեմ ուղղված հանցագործությունները հրապարակայնորեն հերքելուն, արդարացնելուն, դրանք քարոզելուն կամ դրանց վտանգավորությունը նսեմացնելուն: Քրեական օրենսգրքում փոփոխություն նախատեսող օրինագիծը ներկայացնելով՝ խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանը նշել է, որ իրենց համար հիմք է հանդիսացել փաստացի վիճակագրական տեղեկատվությունը, որ այս հոդվածով երբեւէ քրեական վարույթ չի նախաձեռնվել, թեեւ բազմաթիվ են եղել դեպքերը, փաստերը, երբ Հայոց ցեղասպանության հերքման, արդարացման, մեղմման ուղղությամբ հրապարակային հայտարարություններ են հնչել: Օրինագծի ներկայացման հաջորդ պատճառն այն է, որ թե՛ Հայոց ցեղասպանությունը, թե՛ Հայաստանի Հանրապետության կողմից պաշտոնապես ճանաչված ցեղասպանությունները եւ թե՛ միջազգայնորեն ճանաչված ցեղասպանություններն արդարացնողների կամ դրանց բացասական ազդեցությունը նվազեցնելու հրապարակային հայտարարություններ կատարողների նկատմամբ իրականացվի քրեական հետապնդում:

«Նախագծի ընդունման անհրաժեշտությունն այս պահին բացակայում է, քանի որ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 136-րդ հոդվածն արդեն նախատեսել է նախագծով ներկայացված արարքի քրեականացումը»,- ընդգծել է ԱԺ պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Ալխաս Ղազարյանը՝ ներկայացնելով հանձնաժողովի բացասական եզրակացությունը: Վերոնշյալով էլ պայմանավորված՝ պատգամավորը հորդորել է գործընկերներին դեմ քվեարկել:

Արդարադատության փոխնախարար Տիգրան Դադունցը մանրամասն ներկայացրել է Քրեական օրենսգրքի 136-րդ հոդվածով նախատեսված կարգավորումները, նշել, որ նախագծի եւ գործող կարգավորման հիմնական տարբերությունն այն է, որ առաջարկվում է քրեականացնել առանց կոնկրետ նպատակի բանավոր խոսքը՝ միտված ցեղասպանությունը կամ մարդկության դեմ ուղղված հանցագործությունները հերքելուն, նսեմացնելուն, մեղմելուն եւ այլն: Առաջարկվող էական փոփոխությունը Հայոց ցեղասպանությունը նշված հոդվածում այլ ճանաչված ցեղասպանություններից առանձնացնելն է: Անդրադառնալով այս հանցագործությունների սահմանմանը՝ Տիգրան Դադունցը նշել է, որ դրանց առանձնահատկությունն այն է, որ անմիջականորեն հարաբերակցվում են Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի 10-րդ հոդվածի, այն է՝ արտահայտվելու ազատության իրավունքի հետ: «Այս համատեքստում, մեր կարծիքով, քրեական պատասխանատվության սպառնալիքով պետք է արգելված լինեն միայն այն արարքները, որոնք մեծ եւ իրական հանրային վտանգավորություն են ներկայացնում»,- նշել է փոխնախարարը:

Հարցի առնչությամբ ելույթներ են ունեցել թե՛ ընդդիմադիր, թե՛ իշխող ուժի ներկայացուցիչները: Ընդդիմությունն ընդգծել է՝ այսօրվա իշխանությունների քաղաքականության մեջ ցեղասպանության հետեւանքները նսեմացնելուն ուղղված գործողություններ են նկատվում: Իշխող ուժի պատգամավորներն էլ պնդել են՝ ընդդիմությունը հերթական կեղծ օրակարգն է շրջանառում, վերջինիս գործունեությունը կա՛մ մանիպուլյացիան է, կա՛մ գուշակությունը:

Եզրափակիչ ելույթներում հնչած տեսակետներին են անդրադարձել հիմնական եւ հարակից զեկուցողները:

30.09.2025
Կրթական հաստատություններին ուղղվող նվիրատվությունների ծավալը կավելանա միջինում 25 տոկոսով. հարցը քննարկվել է ԱԺ նիստում
Կարգավորման նպատակը կրթության, գիտության ոլորտներում ոչ պետական միջոցների հաշվին իրականացվող ներդրումների աճն է, կրթություն, գիտություն, բիզնես կապի ամրապնդումը, ինչպես նաեւ պետության համար առաջնային նշանակություն ունեցող հիմնադրամներին իրականացվող նվիրատվությունների խրախուսումը: Խորհրդարանն առաջին ...
30.09.2025
Խորհրդարանը քննարկել է «Պրոբացիայի ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ նախատեսող օրինագիծ
Առաջարկվում է ՀՀ պետական այլ մարմիններում կոչումով ծառայության ստաժը հաշվարկել Պրոբացիայի ծառայությունում հերթական կոչում շնորհելու համար ծառայության ստաժը հաշվարկելիս, ինչպես նաեւ Պրոբացիայի ծառայողներին՝ որպես խրախուսանք, հնարավորություն ընձեռել շնորհելու զբաղեցրած պաշտոնի համապատասխան կոչումից 1 ...
30.09.2025
Մի շարք օրենսդրական նախաձեռնություններ քննարկվել են երկրորդ ընթերցմամբ
Սեպտեմբերի 30-ին գումարված ԱԺ հերթական նիստում խորհրդարանը երկրորդ ընթերցմամբ քննարկել է մի շարք օրենսդրական նախաձեռնություններ: ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ Արման Սարգսյանը քննարկման է ներկայացրել «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» եւ ««Ռազմական ոստիկան...
30.09.2025
Ալեն Սիմոնյանն ընդունել է Ֆրիդրիխ Էբերտ հիմնադրամի գործադիր տնօրենին
ՀՀ ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը սեպտեմբերի 30-ին ընդունել է Ֆրիդրիխ Էբերտ հիմնադրամի գործադիր տնօրեն, գլխավոր քարտուղար Սաբինե Ֆենդրիխի գլխավորած պատվիրակությանը: Արդյունավետ գնահատելով հիմնադրամի գործունեությունը Հայաստանում` ՀՀ ԱԺ նախագահը շնորհակալություն է հայտնել Սաբինե Ֆենդրիխին մեր երկրում իրակա...
30.09.2025
Քննարկվել է մաքսային վճարների գծով պարտավորությունների հաշվառման եւ մարման ընթացակարգերի թվայնացմանն առնչվող նախագիծը
«Մաքսային կարգավորման մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ նախատեսող օրենսդրական նախաձեռնության հեղինակը Կառավարությունն է: Այն առաջին ընթերցմամբ սեպտեմբերի 30-ի ԱԺ նիստում քննարկման է ներկայացրել ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ Համլետ Սահակյանը: Զեկուցողի խոսքով նախագծի մշա...
30.09.2025
Առաջարկվում է օրենքով ամրագրել թափոնների արդյունավետ կառավարման սկզբունքները
Օրենքը կլրացվի վտանգավոր թափոնների համար «պոլիգոն», «թափոնների սեփականատեր», «թափոնների կուտակում» հասկացություններով, կամրագրվեն թափոնների արդյունավետ կառավարման սկզբունքները, որոնցից են թափոնների տեսակավորումը, գործածության ստորակարգության կիրառումը, շրջակա միջավայրը թափոններով աղտոտողների պարտակա...
30.09.2025
Օրենսդրական առաջարկ` ուղղված ազգային ջրային պաշարի պահպանմանը
ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարությունը Կառավարության գործընկերների հետ համատեղ մի շարք աշխատանքներ է իրականացրել հեղեղների ռիսկերի կառավարման, կանխման, անհետաձգելի փրկարար եւ վերականգնողական գործողությունների ընթացքում առկա խնդիրները վեր հանելու եւ դրանց համապատասխան լուծումներ գտնելու ուղղությամբ: Արձ...
30.09.2025
Խորհրդարանը սկսել է հերթական նիստերի աշխատանքը
Ազգային ժողովը սեպտեմբերի 30-ին սկսել  է հերթական նիստերի աշխատանքը: Նիստի մեկնարկին ԱԺ կազմը համալրած պատգամավոր Վանիկ Օհանյանը  «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքի համաձայն՝ ԱԺ նիստում երդվել է: ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը սեպտեմբերի 1-ին ստացել էր ԱԺ նախագահի արձան...
