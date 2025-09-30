National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
30.09.2025
Քննարկվել է մաքսային վճարների գծով պարտավորությունների հաշվառման եւ մարման ընթացակարգերի թվայնացմանն առնչվող նախագիծը
1 / 2

«Մաքսային կարգավորման մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ նախատեսող օրենսդրական նախաձեռնության հեղինակը Կառավարությունն է: Այն առաջին ընթերցմամբ սեպտեմբերի 30-ի ԱԺ նիստում քննարկման է ներկայացրել ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ Համլետ Սահակյանը:

Զեկուցողի խոսքով նախագծի մշակումը պայմանավորված է «Մաքսային վճարների միասնական հաշիվ» էլեկտրոնային համակարգի ներդրման անհրաժեշտությամբ, որը միտված է մաքսային վճարների գծով պարտավորությունների հաշվառման եւ մարման ընթացակարգերի թվայնացմանը, մաքսային մարմինների կողմից եկամուտների հավաքագրման եւ մաքսային գործառնությունների արդյունավետության բարձրացմանը:

«Նշված համակարգի ներդրմամբ ակնկալվում է ունենալ առաջընթաց տնտեսավարողների կողմից մաքսային ձեւակերպումների վրա ծախսվող ժամանակի, ռեսուրսի խնայողության, մաքսային պարտավորությունների վճարման ավտոմատացման շնորհիվ դրանց կատարման ուշացման ռիսկերի կառավարման, ավտոմատ բացթողնման ծավալի մեծացման, տնտեսավարողների համար իրենց միջոցների եւ պարտավորությունների վերաբերյալ տեղեկատվության հասանելիության ապահովման, մաքսային մարմինների կողմից եկամուտների հավաքագրելիության ապահովման եւ մի շարք այլ հարցերի  մասով»,- ընդգծել է կոմիտեի նախագահի տեղակալը եւ հավելել, որ այսօր պարտավորությունների հաշվառումն իրականացվում է միայն ըստ հարկատեսակների: Փոփոխություններով նախատեսվում է հաշվառումն իրականացնել ե՛ւ ըստ հարկատեսակների, ե՛ւ ըստ մաքսային հայտարարագրերի:

Նշվել է, որ գործող կարգավորումներով պարտավորությունների մարման նպատակով տնտեսավարողները վճարումներ են իրականացնում շուրջ 40 գանձապետական հաշիվներին, որտեղ խնդիրներ են առաջանում սխալ փոխանցումների կամ միջնորդավճարների մասով: Նախատեսվող փոփոխություններով կգործի մեկ միասնական հաշիվ, որից ավտոմատ կիրականացվեն պարտավորությունների մարումները:

Համլետ Սահակյանը տեղեկացրել է, որ գերավճարների հետստացման համար տնտեսավարողներն այսօր ներկայացնում են թղթային եղանակով դիմումներ: Նախաձեռնության ընդունումից հետո այդ գործընթացը եւս կիրականացվի ավտոմատ՝ էլետրոնային դիմումների հիման վրա:

Հարակից զեկուցող, Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Սերգեյ Բագրատյանը բարձրաձայնել է հանձնաժողովի դրական եզրակացությունը: Պատգամավորը կարեւորել է նախագծի ընդունումը եւ կոչ արել կողմ քվեարկել:
 

30.09.2025
Առաջարկվում է օրենքով ամրագրել թափոնների արդյունավետ կառավարման սկզբունքները
Օրենքը կլրացվի վտանգավոր թափոնների համար «պոլիգոն», «թափոնների սեփականատեր», «թափոնների կուտակում» հասկացություններով, կամրագրվեն թափոնների արդյունավետ կառավարման սկզբունքները, որոնցից են թափոնների տեսակավորումը, գործածության ստորակարգության կիրառումը, շրջակա միջավայրը թափոններով աղտոտողների պարտակա...
30.09.2025
Օրենսդրական առաջարկ` ուղղված ազգային ջրային պաշարի պահպանմանը
ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարությունը Կառավարության գործընկերների հետ համատեղ մի շարք աշխատանքներ է իրականացրել հեղեղների ռիսկերի կառավարման, կանխման, անհետաձգելի փրկարար եւ վերականգնողական գործողությունների ընթացքում առկա խնդիրները վեր հանելու եւ դրանց համապատասխան լուծումներ գտնելու ուղղությամբ: Արձ...
30.09.2025
Խորհրդարանը սկսել է հերթական նիստերի աշխատանքը
Ազգային ժողովը սեպտեմբերի 30-ին սկսել  է հերթական նիստերի աշխատանքը: Նիստի մեկնարկին ԱԺ կազմը համալրած պատգամավոր Վանիկ Օհանյանը  «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքի համաձայն՝ ԱԺ նիստում երդվել է: ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը սեպտեմբերի 1-ին ստացել էր ԱԺ նախագահի արձան...
