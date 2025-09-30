Օրենքը կլրացվի վտանգավոր թափոնների համար «պոլիգոն», «թափոնների սեփականատեր», «թափոնների կուտակում» հասկացություններով, կամրագրվեն թափոնների արդյունավետ կառավարման սկզբունքները, որոնցից են թափոնների տեսակավորումը, գործածության ստորակարգության կիրառումը, շրջակա միջավայրը թափոններով աղտոտողների պարտականությունները: Այս մասին ասել է ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարի տեղակալ Արա Մկրտչյանը սեպտեմբերի 30-ի՝ ՀՀ ԱԺ հերթական նիստի ընթացքում:
Առաջին ընթերցմամբ քննարկվել է ««Թափոնների մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» եւ «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» օրենքների նախագծերի փաթեթը:
Շրջակա միջավայրի նախարարությունը նախաձեռնել է օրենսդրական փոփոխությունների իրականացման գործընթաց թափոնների կառավարման ոլորտում առկա խնդիրների լուծման, թափոնների կառավարման համակարգի կատարելագործման նպատակով:
Օրենսդրական նախաձեռնությամբ կամրագրվեն վտանգավոր թափոնների գործածության, գործունեության լիցենզավորման պահանջները եւ գործընթացի հիմնական կարգավորումները, կհստակեցվեն Կառավարության եւ լիազոր մարմնի իրավասությունները: Առաջարկվող լրացումներով կամրագրվեն ոլորտը կանոնակարգող նորմատիվ իրավական ակտերի ընդունման համար լիազորող նորմեր, կհստակեցվեն վտանգավոր թափոնների անձնագրավորման, հաշվառման, վիճակագրական հաշվետվությունների ներկայացման գործընթացները:
Նախագծերի ընդունմամբ ակնկալվում է, որ կկանխվի թափոնների ապօրինի աղբավայրերի շահագործումը, իսկ աղբավայրերը տնօրինողներն առավել հետեւողական կլինեն աղբավայրերի պատշաճ շահագործման հարցում:
Արա Մկրտչյանը պատասխանել է պատգամավորների հարցերին` ներկայացնելով պարզաբանումներ վտանգավորություն ունեցող, վերամշակման ենթարկվող, ինչպես նաեւ կոշտ թափոնների հետ իրականացվող գործողությունների մասին:
Տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության եւ շրջակա միջավայրի պահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Դավիթ Դանիելյանը ներկայացրել է գլխադասային հանձնաժողովի դրական եզրակացությունը նախագծերի փաթեթի վերաբերյալ:
Ելույթներում պատգամավորները խոսել են Նուբարաշենի եւ հանրապետության տարբեր մարզերի աղբանոցների մասին: Շեշտվել է, որ միջպետական ճանապարհների, բնակավայրերի մոտ գտնվող աղբանոցները պետք է փակվեն, քանի որ անտանելի պայմաններ են առաջացել քաղաքացիների համար:
ՀՀ ԱԺ «Հայաստան» խմբակցության անունից ելույթում խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանը, ընդգծելով թեմայի կարեւորությունը, նշել է, որ Շրջակա միջավայրի նախարարության համար առաջնահերթություն է վտանգավոր թափոններից առաջացած բացասական ազդեցության նվազեցումը, տնտեսավարող սուբյեկտների մոտ անվտանգության համակարգերի ստեղծումը:
Եզրափակիչ ելույթում Արա Մկրտչյանն անդրադարձել է պատգամավորների հարցադրումներին ու դիտարկումներին: