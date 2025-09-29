Սեպտեմբերի 29-ին Հայաստանի եզդիները նշում են Ակնալճի եզդիական տաճարի օծման օրը: «Տաուսե մալաք եւ յոթ հրեշտակներ» սրբատեղին երկրորդն է Իրաքում գտնվող Լալեշի տաճարից հետո: Ամեն տարի այս օրը Հայաստան են այցելում եզդիներ ամբողջ աշխարհից, օրվա ծիսակատարություններին ներկա են գտնվում նաեւ հոգեւորականներ Իրաքի եզդիական համայնքից:
Օրվա առթիվ ՀՀ ԱԺ մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Ռուստամ Բաքոյանն ու ՀՀ ՄԻՊ Անահիտ Մանասյանն այցելել են տաճար եւ շնորհավորել եզդիներին:
Մանրամասները՝ տեսանյութում: