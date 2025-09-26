Հանդիպումների շարք, քննարկումների լայն շրջանակ ու ելույթ. առանցքում երկկողմ կապերն էին, տարածաշրջանային զարգացումներն ու ՀՀ-ԵՄ հարաբերությունները:
Մանրամասները՝ տեսանյութում:
|
Արխիվ
|
26.09.2025
ՀՀ ԱԺ նախագահի գլխավորած պատվիրակությունն աշխատանքային այցով Իսպանիայի Թագավորությունում էր
Հանդիպումների շարք, քննարկումների լայն շրջանակ ու ելույթ. առանցքում երկկողմ կապերն էին, տարածաշրջանային զարգացումներն ու ՀՀ-ԵՄ հարաբերությունները:
Մանրամասները՝ տեսանյութում:
26.09.2025
Ռուբեն Ռուբինյանն ընդունել է ՀՀ-ում Ֆրանսիայի դեսպանին
ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Ռուբեն Ռուբինյանը սեպտեմբերի 26-ին ընդունել է Հայաստանում Ֆրանսիայի Հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Օլիվիե Դըկոտինյիին: Քննարկվել են երկկողմ համագործակցությանն ու տարածաշրջանային զարգացումներին առնչվող հարցեր: ...
26.09.2025
Խորհրդարանական լսումներ «Ազգային ճգնաժամի եւ կառավարման ձախողման մասին» ԱԺ հայտարարության նախագծի վերաբերյալ
Սեպտեմբերի 26-ին ՀՀ ԱԺ «Պատիվ ունեմ» խմբակցության որոշմամբ հրավիրվել էին խորհրդարանական լսումներ, որի թեման խմբակցության ներկայացրած «Ազգային ճգնաժամի եւ կառավարման ձախողման մասին» ԱԺ հայտարարության նախագիծն էր: Լսումներին մասնակցում էին ԱԺ պատգամավորներ, խորհրդարանական եւ արտախորհրդարան...
26.09.2025
«Սփյուռքի երիտասարդ դեսպան» ծրագրի մասնակիցներն այցելել են խորհրդարան
«Հայաստանում պետք է ստեղծվեն այնպիսի պայմաններ, որոնք կխթանեն հայրենադարձությունը»,- ասել է ԱԺ գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Սիսակ Գաբրիելյանը «Սփյուռքի երիտասարդ դեսպան» ծրագրի մասնակիցների հետ սեպտեմբերի 26-ին կայացած...
26.09.2025
ՀՀ ԱԺ պատվիրակությունն այցելել է Անդորրայի Իշխանապետության խորհրդարան
Աշխատանքային այցով Անդորրայի Իշխանապետությունում գտնվող ՀՀ ԱԺ պատվիրակությունն ԱԺ արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյանի գլխավորությամբ այցելել է երկրի խորհրդարան: Օրենսդիր մարմնում Հայաստանի պատվիրակությանը դիմավորել է Անդորրայի Իշխանապետության խորհրդարանի նախագահ...
26.09.2025
Տեղի է ունեցել ՀՀ ԱԺ խորհրդի նիստը
Ազգային ժողովի խորհուրդը սեպտեմբերի 26-ին հրավիրել է արտահերթ նիստ, որը վարել է ՀՀ ԱԺ նախագահի տեղակալ Հակոբ Արշակյանը: Քննարկվել եւ հաստատվել են Ազգային ժողովի ութերորդ գումարման տասներորդ նստաշրջանի օրակարգում լրացումներ կատարելու մասին ու սեպտեմբերի 30-ին գումարվող հերթական նիստերի օրակարգի նախագ...
26.09.2025
Հանձնաժողովը դրական եզրակացություն է տվել երկրորդ ընթերցմամբ քննարկված օրենքների նախագծերին
ՀՀ ԱԺ պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովը սեպտեմբերի 26-ի նիստում երկրորդ ընթերցմամբ քննարկել է մի շարք օրենքների նախագծեր: ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ Արման Սարգսյանը հանձնաժողովի քննարկմանն է ներկայացրել ՀՀ քրեական օրենսգրքում փոփոխություն եւ «Ռազմական ոստիկանության մ...
26.09.2025
Խորհրդարանական լսումներ. ուղիղ հեռարձակում
ԱԺ «Պատիվ ունեմ» խմբակցության որոշմամբ հրավիրվել են խորհրդարանական լսումներ: Օրակարգում «Ազգային ճգնաժամի եւ կառավարման ձախողման մասին» ԱԺ հայտարարության նախագիծն է: ...
26.09.2025
Պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստ. ուղիղ հեռարձակում
Պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակումը: ...