26.09.2025
Խորհրդարանական լսումներ «Ազգային ճգնաժամի եւ կառավարման ձախողման մասին» ԱԺ հայտարարության նախագծի վերաբերյալ
Սեպտեմբերի 26-ին ՀՀ ԱԺ «Պատիվ ունեմ» խմբակցության որոշմամբ հրավիրվել էին  խորհրդարանական լսումներ, որի թեման խմբակցության ներկայացրած «Ազգային ճգնաժամի եւ կառավարման ձախողման մասին» ԱԺ հայտարարության  նախագիծն էր: Լսումներին մասնակցում էին ԱԺ պատգամավորներ, խորհրդարանական եւ արտախորհրդարանական քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներ, լրագրողներ, շահագրգիռ անձինք:

«Այսօր մենք արել ենք ամեն ինչ, որ խորհրդարանական եւ արտախորհրդարանական ընդդիմադիր ուժերը մեկ վայրում կարողանան քննարկել գործնական լուծումներ, թե ինչպես կարելի է հասնել իշխանափոխության: Կարծում եմ, որ առաջին հերթին հենց մենք՝ ընդդիմադիրներս, ակնկալելով լայն հասարակական կոնսոլիդացիա՝ պետք է օրինակ ցույց տանք մեր համախմբվելով ու մեկ գաղափարի շուրջ մեր ուժերի ներածին չափով ու մի քիչ ավել պայքարելով»,- մասնավորապես ասել է խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանը:

ԱԺ հայտարարության նախագիծը ներկայացրել է «Պատիվ ունեմ» խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը:

«Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած կառավարությունը ոչ միայն չի կատարել իր պարտականությունները՝ էականորեն շեղվելով իր իսկ ներկայացրած եւ խորհրդարանական մեծամասնության հավանությանն արժանացած կառավարության ծրագրից, այլեւ չի կարողացել արդյունավետորեն արձագանքել պետության առջեւ ծառացած մարտահրավերներին՝ հաճախ դառնալով նոր մարտահրավերների առաջացման պատճառ»,-ասվում է հայտարարությունում:

Ներկայացնելով հայտարարության տեքստը՝ Տիգրան Աբրահամյանը նշել է՝ խմբակցության կարծիքով այս պահին ազգային արտակարգ իրավիճակի միակ սահմանադրական լուծումն Ազգային ժողովի կողմից վարչապետին անվստահություն հայտնելու գործընթացն է, որը ենթադրում է մի շարք  քայլերի հերթականություն, որոնք նկարագրված են հայտարարության տեքստում:

Նախագիծն ամբողջությամբ՝ այստեղ:

Տիգրան Աբրահամյանը պատասխանել է լսումների մասնակիցների հարցերին՝ այդ համատեքստում  նշելով, որ վարչապետին անվստահություն հայտնելու  գործընթացը խորհրդարան կբերվի եւ կհանրայնացվեն իրենց ստորագրությունը դրած անձանց անունները, երբ հստակ կլինի, որ այդ ձայները մոտենում են 54-ի:

ՀՀ ԱԺ «Հայաստան» խմբակցության պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյանը ներկայացրել է խմբակցության եւ դաշինքի դիրքորոշումը «Ազգային ճգնաժամի եւ կառավարման ձախողման մասին» ԱԺ հայտարարության եւ դրանից բխող անվստահութան գործընթաց սկսելու վերաբերյալ: Պատգամավորը նշել է, որ ամբողջությամբ կիսում են հայտարարութան նախագծում ներկայացված փաստերն ու հիմնավորումները: «Մեր դիրքորոշումը նախագծին կողմ է: Ե՛վ հանձնաժողովում, ե՛ւ ԱԺ լիագումար նիստում կողմ ենք քվեարկելու»,- ասել է Իշխան Սաղաթելյանը:

Ելույթներում մասնակիցները խոսել են անվստահության գործընթացի շրջանակում իրականացվելիք քայլերի, ծրագրերի մասին՝ ներկայացնելով իրենց տեսլականն անցումային կառավարության ձեւավորման, գործունեության ժամկետների, առաքելության, անցումային կառավարության վարչապետի թեկնածուի վերաբերյալ:

Խորհրդարանական լսումների ավարտին Հայկ Մամիջանյանը շնորհակալություն է հայտնել քննարկման մասնակիցներին:

26.09.2025
Ռուբեն Ռուբինյանն ընդունել է ՀՀ-ում Ֆրանսիայի դեսպանին
ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Ռուբեն Ռուբինյանը սեպտեմբերի 26-ին ընդունել է Հայաստանում Ֆրանսիայի Հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Օլիվիե Դըկոտինյիին: Քննարկվել են երկկողմ համագործակցությանն ու տարածաշրջանային զարգացումներին առնչվող հարցեր:   ...
26.09.2025
ՀՀ ԱԺ նախագահի գլխավորած պատվիրակությունն աշխատանքային այցով Իսպանիայի Թագավորությունում էր
Հանդիպումների շարք, քննարկումների լայն շրջանակ ու ելույթ. առանցքում երկկողմ կապերն էին, տարածաշրջանային զարգացումներն ու ՀՀ-ԵՄ հարաբերությունները: Մանրամասները՝ տեսանյութում: ...
26.09.2025
«Սփյուռքի երիտասարդ դեսպան» ծրագրի մասնակիցներն այցելել են խորհրդարան
«Հայաստանում պետք է ստեղծվեն այնպիսի պայմաններ, որոնք կխթանեն հայրենադարձությունը»,- ասել է ԱԺ գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Սիսակ Գաբրիելյանը «Սփյուռքի երիտասարդ դեսպան» ծրագրի մասնակիցների հետ սեպտեմբերի 26-ին կայացած...
26.09.2025
ՀՀ ԱԺ պատվիրակությունն այցելել է Անդորրայի Իշխանապետության խորհրդարան
Աշխատանքային այցով Անդորրայի Իշխանապետությունում գտնվող ՀՀ ԱԺ պատվիրակությունն ԱԺ արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյանի գլխավորությամբ այցելել է երկրի խորհրդարան: Օրենսդիր մարմնում Հայաստանի պատվիրակությանը դիմավորել է Անդորրայի Իշխանապետության խորհրդարանի նախագահ...
26.09.2025
Տեղի է ունեցել ՀՀ ԱԺ խորհրդի նիստը
Ազգային ժողովի խորհուրդը սեպտեմբերի 26-ին հրավիրել է արտահերթ նիստ, որը վարել է ՀՀ ԱԺ նախագահի տեղակալ Հակոբ Արշակյանը: Քննարկվել եւ հաստատվել են Ազգային ժողովի ութերորդ գումարման տասներորդ նստաշրջանի օրակարգում լրացումներ կատարելու մասին ու սեպտեմբերի 30-ին գումարվող հերթական նիստերի օրակարգի նախագ...
26.09.2025
Հանձնաժողովը դրական եզրակացություն է տվել երկրորդ ընթերցմամբ քննարկված օրենքների նախագծերին
ՀՀ ԱԺ պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովը սեպտեմբերի 26-ի նիստում երկրորդ ընթերցմամբ քննարկել է մի շարք օրենքների նախագծեր: ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ Արման Սարգսյանը հանձնաժողովի քննարկմանն է ներկայացրել ՀՀ քրեական օրենսգրքում փոփոխություն եւ «Ռազմական ոստիկանության մ...
26.09.2025
Խորհրդարանական լսումներ. ուղիղ հեռարձակում
ԱԺ «Պատիվ ունեմ» խմբակցության որոշմամբ հրավիրվել են խորհրդարանական լսումներ: Օրակարգում «Ազգային ճգնաժամի եւ կառավարման ձախողման մասին» ԱԺ հայտարարության նախագիծն է: ...
26.09.2025
Պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստ. ուղիղ հեռարձակում
Պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակումը: ...
