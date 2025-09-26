«Հայաստանում պետք է ստեղծվեն այնպիսի պայմաններ, որոնք կխթանեն հայրենադարձությունը»,- ասել է ԱԺ գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Սիսակ Գաբրիելյանը «Սփյուռքի երիտասարդ դեսպան» ծրագրի մասնակիցների հետ սեպտեմբերի 26-ին կայացած հանդիպման ժամանակ:
Ողջունելով հյուրերին՝ Սիսակ Գաբրիելյանը կարեւորել է Սփյուռքի հետ կապը եւ ընդգծել, որ անհրաժեշտ է զարգացնել Սփյուռքի հետ համագործակցելու ուղիները:
Պատգամավորը պատասխանել է հյուրերի հարցերին, որոնք, մասնավորապես, վերաբերել են նախատեսվող սահմանադրական փոփոխություններին, Հայաստանում սպորտի զարգացմանն ուղղված ծրագրերին, արտերկրում բնակվող ազգությամբ հայ քաղաքացիների ուսմանը վերաբերող ծրագրերին, վիզաների ազատականացմանը:
«Սփյուռքի երիտասարդ դեսպան» ծրագրի մասնակիցների հետ նույն օրը հանդիպել է նաեւ ԱԺ մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Ռուստամ Բաքոյանը:
Նա երիտասարդներին ներկայացրել է հանձնաժողովի գործառույթները, իրականացվող աշխատանքները: Ռուստամ Բաքոյանը կարեւորել է հանձնաժողովի մարզային այցերը եւ նշել, որ դրանք եղած խնդիրները տեղում բարձրաձայնելու ու Կառավարության գործընկերների հետ դրանց լուծումները գտնելու հնարավորություն են ընձեռում:
Հանձնաժողովի փոխնախագահը հույս է հայտնել, որ արտերկրում բնակվող երիտասարդները կվերադառնան Հայաստան եւ իրենց կարողությունները կներդնեն երկրի զարգացման գործում:
Հանդիպմանը մասնակցել է 27 երիտասարդ 14 երկրից: