26.09.2025
ՀՀ ԱԺ պատվիրակությունն այցելել է Անդորրայի Իշխանապետության խորհրդարան
Աշխատանքային այցով Անդորրայի Իշխանապետությունում գտնվող ՀՀ ԱԺ պատվիրակությունն ԱԺ արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյանի գլխավորությամբ այցելել է երկրի խորհրդարան: Օրենսդիր մարմնում Հայաստանի պատվիրակությանը դիմավորել է Անդորրայի Իշխանապետության խորհրդարանի նախագահ Կառլես Էնսենյատ Ռեիգը:

Խորհրդարանի նախագահի ուղեկցությամբ ՀՀ ԱԺ պատգամավորները շրջայց են կատարել Անդորրայի խորհրդարանում, ծանոթացել պատմությանը եւ տեղական օրենսդրական փորձին:

Շրջայցին հաջորդել է ՀՀ ԱԺ պատվիրակության հանդիպումն Անդորրայի խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամների հետ:

Քննարկումների առանցքում են եղել երկկողմ հարաբերությունների զարգացման հեռանկարները, այդ թվում՝ միջխորհրդարանական կապերի ընդլայնման նոր ուղիները: Անդրադարձ է կատարվել նաեւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ Վաշինգտոնում ստորագրված խաղաղության հռչակագրին  ու տարածաշրջանային անվտանգությանը վերաբերող, ինչպես նաեւ երկկողմ հետաքրքրության այլ հարցերի:

26.09.2025
«Սփյուռքի երիտասարդ դեսպան» ծրագրի մասնակիցներն այցելել են խորհրդարան
«Հայաստանում պետք է ստեղծվեն այնպիսի պայմաններ, որոնք կխթանեն հայրենադարձությունը»,- ասել է ԱԺ գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Սիսակ Գաբրիելյանը «Սփյուռքի երիտասարդ դեսպան» ծրագրի մասնակիցների հետ սեպտեմբերի 26-ին կայացած...
26.09.2025
Տեղի է ունեցել ՀՀ ԱԺ խորհրդի նիստը
Ազգային ժողովի խորհուրդը սեպտեմբերի 26-ին հրավիրել է արտահերթ նիստ, որը վարել է ՀՀ ԱԺ նախագահի տեղակալ Հակոբ Արշակյանը: Քննարկվել եւ հաստատվել են Ազգային ժողովի ութերորդ գումարման տասներորդ նստաշրջանի օրակարգում լրացումներ կատարելու մասին ու սեպտեմբերի 30-ին գումարվող հերթական նիստերի օրակարգի նախագ...
26.09.2025
Հանձնաժողովը դրական եզրակացություն է տվել երկրորդ ընթերցմամբ քննարկված օրենքների նախագծերին
ՀՀ ԱԺ պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովը սեպտեմբերի 26-ի նիստում երկրորդ ընթերցմամբ քննարկել է մի շարք օրենքների նախագծեր: ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ Արման Սարգսյանը հանձնաժողովի քննարկմանն է ներկայացրել ՀՀ քրեական օրենսգրքում փոփոխություն եւ «Ռազմական ոստիկանության մ...
26.09.2025
Խորհրդարանական լսումներ. ուղիղ հեռարձակում
ԱԺ «Պատիվ ունեմ» խմբակցության որոշմամբ հրավիրվել են խորհրդարանական լսումներ: Օրակարգում «Ազգային ճգնաժամի եւ կառավարման ձախողման մասին» ԱԺ հայտարարության նախագիծն է: ...
26.09.2025
Պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստ. ուղիղ հեռարձակում
Պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակումը: ...
