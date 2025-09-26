Աշխատանքային այցով Անդորրայի Իշխանապետությունում գտնվող ՀՀ ԱԺ պատվիրակությունն ԱԺ արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյանի գլխավորությամբ այցելել է երկրի խորհրդարան: Օրենսդիր մարմնում Հայաստանի պատվիրակությանը դիմավորել է Անդորրայի Իշխանապետության խորհրդարանի նախագահ Կառլես Էնսենյատ Ռեիգը:
Խորհրդարանի նախագահի ուղեկցությամբ ՀՀ ԱԺ պատգամավորները շրջայց են կատարել Անդորրայի խորհրդարանում, ծանոթացել պատմությանը եւ տեղական օրենսդրական փորձին:
Շրջայցին հաջորդել է ՀՀ ԱԺ պատվիրակության հանդիպումն Անդորրայի խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամների հետ:
Քննարկումների առանցքում են եղել երկկողմ հարաբերությունների զարգացման հեռանկարները, այդ թվում՝ միջխորհրդարանական կապերի ընդլայնման նոր ուղիները: Անդրադարձ է կատարվել նաեւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ Վաշինգտոնում ստորագրված խաղաղության հռչակագրին ու տարածաշրջանային անվտանգությանը վերաբերող, ինչպես նաեւ երկկողմ հետաքրքրության այլ հարցերի: