ԱԺ «Պատիվ ունեմ» խմբակցության որոշմամբ հրավիրվել են խորհրդարանական լսումներ: Օրակարգում «Ազգային ճգնաժամի եւ կառավարման ձախողման մասին» ԱԺ հայտարարության նախագիծն է:
Արխիվ
26.09.2025
Խորհրդարանական լսումներ. ուղիղ հեռարձակում
26.09.2025
Հանձնաժողովը դրական եզրակացություն է տվել երկրորդ ընթերցմամբ քննարկված օրենքների նախագծերին
ՀՀ ԱԺ պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովը սեպտեմբերի 26-ի նիստում երկրորդ ընթերցմամբ քննարկել է մի շարք օրենքների նախագծեր: ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ Արման Սարգսյանը հանձնաժողովի քննարկմանն է ներկայացրել ՀՀ քրեական օրենսգրքում փոփոխություն եւ «Ռազմական ոստիկանության մ...
26.09.2025
Պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստ. ուղիղ հեռարձակում
Պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակումը: ...