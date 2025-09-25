National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
25.09.2025
ՀՀ ԱԺ նախագահի ողջույնի խոսքը ՀՀ անկախության օրվան նվիրված ընդունելությանը
Աշխատանքային այցով Իսպանիայի Թագավորությունում գտնվող ՀՀ ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը Մադրիդում մասնակցել է ՀՀ անկախության օրվան նվիրված ընդունելությանը, որը կազմակերպել էր Իսպանիայում Հայաստանի դեսպանությունը: ՀՀ ԱԺ նախագահը հանդես է եկել ողջույնի խոսքով:

«Ձերդ գերազանցություններ,

Պատվարժան հյուրեր,

Տիկնայք եւ պարոնայք,

Մեծ պատիվ է այսօր ձեզ հետ մասնակցել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային տոնին նվիրված հանդիսավոր ընդունելությանը:

Մեր Ազգային տոնը ոչ միայն Հայաստանի անկախության հռչակման տոն է, այլեւ մեր որդեգրած արժեքների՝ ազատության, տոկունության, խաղաղության եւ ժողովրդավարության հանդեպ հանձնառության վերահաստատում:

Այս տարի մեր տոնակատարությունն ունի շատ կարեւոր ուղերձ: 2025 թվականի օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում նախագահ Դոնալդ Թրամփի աջակցությամբ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը ստորագրեցին Հռչակագիր, որը բացում է մեր պատմության նոր էջը: Այն կարեւոր հանգրվան է մեր տարածաշրջանում երկարատեւ խաղաղության հաստատման ճանապարհին, խաղաղություն, որին մեր ժողովուրդները վաղուց են սպասում եւ որին արժանի են:

Ուրախ ենք, որ այս կարեւոր օրը նշում ենք Մադրիդում՝ մի քաղաքում, որը խորհրդանշում է մշակութային բազմազանությունը, երկխոսությունը եւ բարեկամությունը: Հայաստանի եւ Իսպանիայի հարաբերությունները, հիմնված փոխադարձ հարգանքի եւ ընդհանուր ձգտումների վրա, շարունակաբար զարգանում են քաղաքական, տնտեսական եւ մշակութային ոլորտներում: Մենք բարձր ենք գնահատում Իսպանիայի դերը՝ որպես գործընկեր թե՛ Եվրոպական միության շրջանակներում, թե՛ դրա սահմաններից դուրս եւ ակնկալում մեր համագործակցության հետագա խորացում:

Հատուկ շնորհակալություն եմ հայտնում Իսպանիայում բնակվող հայ համայնքին, որի նվիրվածության ու աշխատանքի շնորհիվ մեր երկու ժողովուրդների միջեւ ստեղծվել է կենդանի կամուրջ: 

Թող այս օրը եւս մեկ առիթ հանդիսանա ավելի խորացնելու Հայաստանի եւ Իսպանիայի կապերը՝ ի շահ մեր ժողովուրդների բարօրության, խաղաղության ու բարեկեցության:

Կեցցե՛ն Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Իսպանիայի Թագավորությունը:

Շնորհակալություն»,- նշել է ՀՀ ԱԺ նախագահը: