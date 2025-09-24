Տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության եւ շրջակա միջավայրի պահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակումը:
|
Արխիվ
|
24.09.2025
Տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության եւ շրջակա միջավայրի պահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստ. ուղիղ հեռարձակում
Տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության եւ շրջակա միջավայրի պահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակումը:
24.09.2025
Նախագծի ընդունմամբ ուղեւորափոխադրումների ծառայություններ մատուցող ֆիզիկական անձինք կազատվեն կուտակած պարտքից
2015-2019 թթ. ընթացքում ֆիզիկական անձանց կողմից մարդատար-տաքսի մեկ ավտոմոբիլով ուղեւորափոխադրումների իրականացման բնագավառում լիցենզիա է տրամադրվել շուրջ 10.000 ֆիզիկական անձի: Նշված ժամանակահատվածում վերոնշյալ գործունեությունն իրականացնող ավելի քան 5000 ֆիզիկական անձանց մոտ կուտակվել են պետական տուր...
24.09.2025
Օրինագծով գործարար ոլորտի կողմից ավելի շատ միջոցներ կուղղվեն պետական բուհերին, միջին մասնագիտական եւ հանրակրթական հաստատություններին
Օրենքի նախագծով առաջարկվում է ՀՀ հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ իրականացնելու միջոցով հնարավորություն տալ շահութահարկ վճարողներին մինչեւ 2.5 տոկոսի չափով պետական հանրակրթական դպրոցներին, բուհերին եւ նախնական մասնագիտական (արհեստագործական), միջին մասնագիտական կրթական հաստատություններին տրված նվ...
24.09.2025
Քննարկվել է չափումների իրականացման թափանցիկության բարձրացմանն առնչվող նախաձեռնությունը
«Չափումների միասնականության ապահովման մասին» օրենքը կարգավորում է Հայաստանի Հանրապետությունում չափումների միասնականության ապահովման իրավական հիմքերը եւ ուղղված է չափումների ոչ հավաստի արդյունքների բացասական հետեւանքներից սպառողների իրավունքների ու օրինական շահերի պաշտպանությանը, տնտեսության զար...
24.09.2025
Փոփոխություններ եւ լրացումներ են նախատեսվում «Մաքսային կարգավորման մասին» օրենքում
Նախագծի մշակումը պայմանավորված է «Մաքսային վճարների միասնական հաշիվ» էլեկտրոնային համակարգի ներդրման անհրաժեշտությամբ, որը միտված է մաքսային վճարների գծով պարտավորությունների հաշվառման եւ մարման ընթացակարգերի արդյունավետության բարձրացմանը: Այս մասին ասել է ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագա...
24.09.2025
Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստ. ուղիղ հեռարձակում
Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակումը: ...