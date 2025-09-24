National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
24.09.2025
Նախագծով գործարար ոլորտի կողմից ավելի շատ միջոցներ կուղղվեն պետական բուհերին, միջին մասնագիտական եւ հանրակրթական հաստատություններին
Օրենքի նախագծով առաջարկվում է ՀՀ հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ իրականացնելու միջոցով հնարավորություն տալ շահութահարկ վճարողներին մինչեւ 2.5 տոկոսի չափով պետական հանրակրթական դպրոցներին, բուհերին եւ նախնական մասնագիտական (արհեստագործական), միջին մասնագիտական կրթական հաստատություններին տրված նվիրատվությունները նվազեցնել իրենց համախառն եկամտից: Այս մասին ասել է ՀՀ էկոնոմիկայի նախարար Գեւորգ Պապոյանը՝ առաջին ընթերցմամբ քննարկման ներկայացնելով Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում առաջարկվող փոփոխությունը եւ լրացումները:

Նրա տեղեկացմամբ նույն մոտեցումն առաջարկվում է կիրառել նաեւ Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամին իրականացվող նվիրատվությունների մասով:

Նվիրատվությունները կարող են լինել ե՛ւ դրամական, ե՛ւ գույքային տեսքով: Նշվել է, որ  ուսումնասիրվել է  միջազգային փորձը:

Ակնկալվում է, որ նախագծի ընդունման արդյունքում բիզնեսի կողմից ավելի շատ միջոցներ կուղղվեն պետական բուհերի, միջին մասնագիտական եւ հանրակրթական հաստատությունների կարիքների բավարարմանը: Դա որոշակիորեն կբավարարի նշված կրթական հաստատությունների դրամական պահանջները, մյուս կողմից կստեղծի կրթություն-բիզնես ամուր կապերի հիմք` ապահովելով կադրերի պատրաստման եւ հետազոտությունների իրականացման ինստիտուցիոնալ բնույթի հարաբերություններ:

Հանձնաժողովը դրական եզրակացություն է տվել նախագծին: Այն նախատեսվում է ընդգրկել ԱԺ առաջիկա հերթական նիստերի օրակարգի նախագծում:

Նախագիծը քննարկվել է ԱԺ տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի՝ սեպտեմբերի 24-ի հերթական նիստում:

24.09.2025
Քննարկվել է չափումների իրականացման թափանցիկության բարձրացմանն առնչվող նախաձեռնությունը
«Չափումների միասնականության ապահովման մասին» օրենքը կարգավորում է Հայաստանի Հանրապետությունում չափումների միասնականության ապահովման իրավական հիմքերը եւ ուղղված է չափումների ոչ հավաստի արդյունքների բացասական հետեւանքներից սպառողների իրավունքների ու օրինական շահերի պաշտպանությանը, տնտեսության զար...
24.09.2025
Փոփոխություններ եւ լրացումներ են նախատեսվում «Մաքսային կարգավորման մասին» օրենքում
Նախագծի մշակումը պայմանավորված է «Մաքսային վճարների միասնական հաշիվ» էլեկտրոնային համակարգի  ներդրման անհրաժեշտությամբ, որը միտված է մաքսային վճարների գծով պարտավորությունների հաշվառման եւ մարման ընթացակարգերի արդյունավետության բարձրացմանը: Այս մասին ասել է ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագա...
24.09.2025
Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստ. ուղիղ հեռարձակում
Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակումը: ...
