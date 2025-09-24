«Չափումների միասնականության ապահովման մասին» օրենքը կարգավորում է Հայաստանի Հանրապետությունում չափումների միասնականության ապահովման իրավական հիմքերը եւ ուղղված է չափումների ոչ հավաստի արդյունքների բացասական հետեւանքներից սպառողների իրավունքների ու օրինական շահերի պաշտպանությանը, տնտեսության զարգացմանը եւ գիտատեխնիկական առաջընթացին:
Հաշվի առնելով ոլորտի նոր զարգացումները, օրենքի կիրարկման արդյունքում արձանագրված իրավական բացերը՝ անհրաժեշտություն է առաջացել կարգավորել ոլորտային բացթողումներն ու խնդիրները, սահմանել նոր իրավակարգավորումներ:
Մանրամասնելով օրենքում իրականացվող փոփոխությունները՝ ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Նարեկ Հովակիմյանը նշել է, որ ընդլայնվել է օրենքի կարգավորման առարկան, սահմանվել են նաեւ պահանջներ՝ մեծությունների չափման միավորների, չափանմուշների, ստանդարտ նմուշների, չափման միջոցների եւ մեթոդների պահպանման ու կիրառման վերաբերյալ: Վերանայվել եւ ճշգրտվել են մի շարք սահմանումներ, ներդրվել նոր տերմիններ:
«Չափագիտության ազգային մարմնի լիազորությունները հստակեցվել եւ ընդլայնվել են՝ ներառելով ոչ միայն ազգային չափանմուշների պահպանումը, այլեւ նոր գործառույթներ են սահմանվել, օրինակ՝ թանկարժեք մետաղների սարքավորումների փորձաքննություն եւ չափագիտական խորհրդի ստեղծում»,- ընդգծել է Նարեկ Հովակիմյանը: Նրա տեղեկացմամբ նաեւ ընդլայնվել են տեսչական մարմնի լիազորությունները. ներառվել են փաստաթղթերի ստուգման եւ տեխնիկական միջոցներով վերահսկողության գործառույթներ:
Զեկուցողի խոսքով փոփոխությունները կնպաստեն պետական վերահսկողության արդյունավետության բարձրացմանը, տնտեսության եւ հասարակության համար կարեւոր ոլորտներում չափումների արդյունքների նկատմամբ վստահելիության ապահովմանը եւ օրենսդրական կրկնությունների նվազեցմանը:
Հանձնաժողովի անդամները ողջունել են Կառավարության կողմից առաջարկվող փոփոխությունները, խոսել ոլորտում առկա խնդիրների մասին, կարեւորել տնտեսավարողների իրավունքների պաշտպանությունը:
««Չափումների միասնականության ապահովման մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» օրինագիծն առաջին ընթերցմամբ քննարկվել է Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի՝ սեպտեմբերի 24-ի նիստում եւ ստացել դրական եզրակացություն: