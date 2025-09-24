National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
HOME | MAIL | SITEMAP
Armenian Russian English French
   
ԱԺ Նախագահ  |   Պատգամավորներ  |   ԱԺ խորհուրդ  |   Հանձնաժողովներ  |   Խմբակցություններ  |   Աշխատակազմ  |   Բյուջետային գրասենյակ  |   Օրենսդրություն   |   Նախագծեր  |   Նիստեր  |   Լուրեր   |   Արտաքին հարաբերություններ  |   Գրադարան  |   Ընտրողների հետ կապեր  |   Մրցութային խորհուրդ  |   Հղումներ
Այսօր խորհրդարանում
Ճեպազրույցներ
Ասուլիսներ
Հարցազրույցներ
Արխիվ
24.9.2025

Երկ Երք Չրք Հնգ Ուր Շբթ Կիր
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Բաժանորդագրություն
Ձեր էլ. փոստի հասցեն`

Հայաստանի
մասին
Խորհրդարանի
մասին
Հայաստանի
Հանրապետության
Սահմանադրություն
Ազգային ժողովի կանոնակարգ
  
24.09.2025
Քննարկվել է չափումների իրականացման թափանցիկության բարձրացմանն առնչվող նախաձեռնությունը
1 / 6

«Չափումների միասնականության ապահովման մասին» օրենքը կարգավորում է Հայաստանի Հանրապետությունում չափումների միասնականության ապահովման իրավական հիմքերը եւ ուղղված է չափումների ոչ հավաստի արդյունքների բացասական հետեւանքներից սպառողների իրավունքների ու օրինական շահերի պաշտպանությանը, տնտեսության զարգացմանը եւ գիտատեխնիկական առաջընթացին:

Հաշվի առնելով ոլորտի նոր զարգացումները, օրենքի կիրարկման արդյունքում արձանագրված իրավական բացերը՝ անհրաժեշտություն է առաջացել կարգավորել ոլորտային բացթողումներն ու խնդիրները, սահմանել նոր իրավակարգավորումներ:

Մանրամասնելով օրենքում իրականացվող փոփոխությունները՝ ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Նարեկ Հովակիմյանը նշել է, որ ընդլայնվել է օրենքի կարգավորման առարկան, սահմանվել են նաեւ պահանջներ՝ մեծությունների չափման միավորների, չափանմուշների, ստանդարտ նմուշների, չափման միջոցների եւ մեթոդների պահպանման ու կիրառման վերաբերյալ: Վերանայվել եւ ճշգրտվել են մի շարք սահմանումներ, ներդրվել նոր տերմիններ:

«Չափագիտության ազգային մարմնի լիազորությունները հստակեցվել եւ ընդլայնվել են՝ ներառելով ոչ միայն ազգային չափանմուշների պահպանումը, այլեւ նոր գործառույթներ են սահմանվել, օրինակ՝ թանկարժեք մետաղների սարքավորումների փորձաքննություն եւ չափագիտական խորհրդի ստեղծում»,- ընդգծել է Նարեկ Հովակիմյանը: Նրա տեղեկացմամբ  նաեւ ընդլայնվել են տեսչական մարմնի լիազորությունները. ներառվել են փաստաթղթերի ստուգման եւ տեխնիկական միջոցներով վերահսկողության գործառույթներ:

Զեկուցողի խոսքով փոփոխությունները կնպաստեն պետական վերահսկողության արդյունավետության բարձրացմանը, տնտեսության եւ հասարակության համար կարեւոր ոլորտներում չափումների արդյունքների նկատմամբ վստահելիության ապահովմանը եւ օրենսդրական կրկնությունների նվազեցմանը:

Հանձնաժողովի անդամները ողջունել են Կառավարության կողմից առաջարկվող փոփոխությունները, խոսել ոլորտում առկա խնդիրների մասին, կարեւորել տնտեսավարողների իրավունքների պաշտպանությունը:

««Չափումների միասնականության ապահովման մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» օրինագիծն առաջին ընթերցմամբ քննարկվել է Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի՝ սեպտեմբերի 24-ի նիստում եւ ստացել դրական եզրակացություն:

24.09.2025
Փոփոխություններ եւ լրացումներ են նախատեսվում «Մաքսային կարգավորման մասին» օրենքում
Նախագծի մշակումը պայմանավորված է «Մաքսային վճարների միասնական հաշիվ» էլեկտրոնային համակարգի  ներդրման անհրաժեշտությամբ, որը միտված է մաքսային վճարների գծով պարտավորությունների հաշվառման եւ մարման ընթացակարգերի արդյունավետության բարձրացմանը: Այս մասին ասել է ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագա...
24.09.2025
Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստ. ուղիղ հեռարձակում
Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակումը: ...
ԱԺ Նախագահ  |  Պատգամավորներ|  ԱԺ խորհուրդ  |  Հանձնաժողովներ  |  Խմբակցություններ  |  Աշխատակազմ
Օրենսդրություն  |   Նախագծեր  |  Նիստեր  |   Լուրեր  |  Արտաքին հարաբերություններ   |  Գրադարան  |  Ընտրողների հետ կապեր  |  Հղումներ  |  RSS
|   azdararir.am
Ձեւավորումը`
ZOOM GRAPHICS
WWW.ZOOM.AM
Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երեւան, 0095
Մարշալ Բաղրամյան 19

webmaster@parliament.am
Տեղեկատու` 8788, (374-11) 506050, (374-10) 506050
Տեղեկատվության ազատության պատասխանատու Տիգրան Հակոբյան